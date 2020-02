दो माह से नहीं मिला वेतन, आक्रोशित सफाई कर्मी पहुंचे गाडीखाने

47 सफाईकर्मियों ने दिन भर हड़ताल की

Salary was not received for two months, angry sweepers reached the cart, news in hindi, mp news, datia news