जमीन की खातिर बेटे ने कर दी पिता की हत्या

छिकाऊ गांव में हुई घटना से ग्रामीण दहशत में

दतिया Updated: September 18, 2022 06:07:32 pm

दतिया. कहते है रिश्ते बनाए नहीं जाते वह तो जन्म से ही बनकर आते हैं किंतु सांसारिक जीवन में यह रिश्ते कब स्वार्थवश खूनी रूप ले लें कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस पिता ने उसे पाला पोसा, जिसे अंगुली पकडक़र चलना सिखाया उसी बेटे ने जमीन की खातिर अपने पिता को मौत की नींद सुला दिया। दरअसल पारिवारिक जमीन के विवाद पर एक बेटे ने अपने ही पिता की डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना धीरपुरा थाना क्षेत्र के छिकाऊ गांव की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

विरोध करने पर लाठियों से पीटा

जानकारी के मुताबिक छिकाऊ गांव निवासी रतन कुशवाहा ,(65) के बेटे अजय का शनिवार की सुबह जमीन को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा की उसके बेटे विनोद ने पिता के साथ अभद्रता व इसके बाद मारपीट की। जब इसका उसने विरोध किया तो अजय ने डंडे से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना से समूचे गांव में दहशत व्याप्त हो गई। लोग इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चा करते देखे गए। ग्रामवासियों का कहना था कि पूरे प्रकरण को बातचीत से भी सुलझाया जा सकता था। शव को पोस्टमार्टम में भेजा

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची ।फरियादी की रिपोर्ट पर धीरपुरा थाना पुलिस ने बेटे के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया साथी मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है आरोपी अभी फरार है। पढ़ना जारी रखे

