लूट से पहले ही बदमाशों को कारोबारी ने पकड़ा

दतियाPublished: Jan 11, 2023 05:46:12 pm Submitted by: संजय तोमर

कट्टा दिखाकर बदमाश को बाइक से धमका रहे थे

The businessman caught the miscreants even before the robbery, news in hindi, mp news, datia news

लूट से पहले ही बदमाशों को कारोबारी ने पकड़ा

दतिया. सिविल लाइन थाना क्षेत्र करन सागर के पास एक फल विक्रेता को कट्टों की नोक पर लूटने का प्रयास करने वाले दो बदमाशों को फरियादी और पुलिस की मदद से दबोच लिया गया। घटना सोमवार शाम की है। उनके खिलाफ लूट और आम्र्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।