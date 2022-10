लापरवाही की हद: कचरे के वाहन, पान, तंबाकू के पीक प्लेटफार्म पर

दतिया स्टेशन पर स्वच्छता के दावे बन रहे मजाक

The extent of negligence: on the peak platform of garbage vehicles, paan, tobacco, news in hindi, mp news, datia news

दतिया Published: October 06, 2022 05:36:25 pm

दतिया. जिस जगह स्वच्छता के स्लोगन लिखे वहीं पर कचरे से भरे वाहन खड़े दिख रहे हैं। जहां यात्री बैठे हैं वहीं पान तंबाकू के पीक दिखाई दे रहे हैं। यह हाल है रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का। सफाई के लिए भले ही बजट निर्धारित हो, कर्मचारी हो फिर भी यहां नियमित रूप से सफाई नहीं होती। इससे यात्री परेशान होते हैं। उन्हें दुर्गंध का सामना करना पड़ता है और यात्री गाहे-बगाहे बीमारियों का शिकार होते हैं।

दतिया रेलवे स्टेशन से हर रोज करीब दो दर्जन गाडिय़ां गुजरती है। प्लेटफार्म नंबर एक और दो पर गाडिय़ों का स्टॉपेज होता है। हर रोज यहां से दो से ढाई हजार यात्री गुजरते हैं लेकिन सफाई का ध्यान नहीं दिया जा रहा। प्लेटफार्म नंबर एक व दो पर गंदगी रहती है। जगह- जगह लोग थूकते हैं उसे भी साफ नहीं किया जाता।बुकिंग ऑफिस के पास हो या फिर जीआरपी थाने व कैंटीन के पास भी गंदगी जमा रहती हैै। कैंटीन के पास भी गंदगी

यात्री और उनके परिजन कैंटीन में चाय नाश्ता के लिए आते हैं। खाद्य सामग्री रखी रहती है यहां भी गंदगी जमा रहती है ।पानी के लिए नल लगा है । लोग हाथ धोते हैं लेकिन सफाई नहीं होती। नियमित सफाई कराई जाएगी

रेलवे स्टेशन पर सफाई नहीं है तो इसकी संबंधित अधिकारी से बात कर नियमित सफाई कराई जाएगी ।

मनोज कुमार सिंह, पीआरओ, झांसी रेल मंडल पढ़ना जारी रखे

