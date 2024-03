अलमारी से नकदी चुराते रहे चोर और वो सोते रहे

दतियाPublished: Mar 08, 2024 11:59:58 pm Submitted by: संजय तोमर

कैलारस में प्रॉपर्टी डीलर के घर से साढ़े 14 लाख की नकदी पार

कैलारस(मुरैना). पुरानी सब्जी मंडी से प्रॉपर्टी डीलर दीपेश पुत्र राजेन्द्र शर्मा के घर से अज्ञात चोर रात 14.50 लाख रुपए नगद, गहने समेत करीब 15 लाख रुपए चुरा ले गए। जिस वक्त चोरी हुई प्रॉपर्टी डीलर व उनकी पत्नी उसी कमरे में सो रहे थे, जिसमें से चोरी हुई है। चोरी की वारदात को पुलिस संदिग्ध मानकर जांच कर रही है।

दस तौला वजनी गहने भी ले गए

चोरी की वारदात गुुरुवार-शुक्रवार की दरम्यानी रात को हुई। दीपेश व उसकी पत्नी ज्योति शर्मा की सुबह करीब 4 बजे नींद खुली तो उसने देखा कमरे में रखी हुई अलमारी खुली पड़ी थी, उसमें रखा हुआ सामान बिखरा पड़ा था। ज्योति ने अपने पति दीपेश शर्मा को जगाया। दीपेश ने देखा तो अलमारी में रखे हुए 14.50 लाख रुपए व सोने की एक जोड़ी कान के बाला कनोती सहित, दो जोड़ी चांदी की पायल अलमारी में नहीं थे।

एक्सपर्ट ने लिए फिंगर प्रिंट

अज्ञात चोर नकदी व जेवर चोरी करके ले गया। दीपेश शर्मा ने कैलारस थाने में आवेदन दिया है। चोरी की सूचना मिलते ही एसडीओपी रवि सोनेर एवं थाना प्रभारी सुनील खेमरिया पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों सहित अन्य लोगों से पूछताछ की। वही मुरैना से एक्सपर्ट को बुलाकर फिंगर प्रिंट भी लिए गए।

वारदात संदिग्ध

फरियादी व उसकी पत्नी जिस कमरे में सो रहे, उसमें अलमारी रखी थी, उसकी चाबी भी वहीं पर रखी थी। नगदी चोरी का आवेदन दिया है। चोरी में लिखाई गई बड़ी राशि कहां से आई, यह फरियादी नहीं बता सका है। सुनील खेमरिया, थाना प्रभारी, कैलारस

