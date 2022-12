स्कूलों के शौचालयों में न गेट हैं न पानी

दतियाPublished: Dec 06, 2022 06:31:46 pm Submitted by: संजय तोमर

जिला प्रशासन शैक्षिक इंतजामों पर ही रख रहा नजर

There are neither gates nor water in the toilets of the schools, news in hindi.mp news, datia news

स्कूलों के शौचालयों में न गेट हैं न पानी

दतिया. जिले में शिक्षण व्यवस्था सुधारने पर इनदिनों पूरा जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों की फौज स्कूलों का निरीक्षण कर रही है। लेकिन छात्र - छात्राओं की समस्याओं की ओर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पत्रिका टीम ने सोमवार को जिले के स्कूलों में बने शौचालयों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान शौचालयों की स्थिति बदहाल मिली। स्कूलों में बने शौचालय बदहाल होने से छात्राओं को ज्यादा परेशानी हो रही है। स्थिति यह है कि छात्रों के साथ छात्राओं को भी खुले में मूत्र विसर्जन के लिए जाना पड़ता है।