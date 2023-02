ग्रामीण सडक़ पर उतरे तो बिजली हो गई शुरू

ग्रामीण सडक़ पर उतरे तो बिजली हो गई शुरू

दतियाPublished: Feb 04, 2023 06:10:03 pm Submitted by: संजय तोमर

चार दिनों से बिजली थी बंद, महिलाएं भी पुरुषों के साथ आई

When the villagers got down on the road, the electricity started,news in hindi, mp news, datia news

ग्रामीण सडक़ पर उतरे तो बिजली हो गई शुरू

दतिया (इंदरगढ़).. बिजली कंपनी के दोहर पावर हाउस से जुड़े गांवों में पिछले चार दिनों से बिजली सप्लाई बंद किए जाने से शुक्रवार को ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने पावर हाउस का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिलाओं के साथ छात्र भी शामिल रहे। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन के बाद बिजली कंपनी को पावर सप्लाई चालू करना पड़ी।