गोसेवकों की सजगता से गोवंश की तस्करी का प्रयास नाकाम

Attempts to smuggle cow dynasty with the help of Gosevaks failed: चांदावास गांव का है मामला

लालसोट. रामगढ़ पचवारा क्षेत्र के चांदावास गांव में एक स्थान पर बांध रखे गोवंश की तस्करी करने का प्रयास गोसेवकों की सजगता के चलते विफल हो गया। जानकारी के अनुसार चांदावास गांव में एक स्थान पर करीब 80 गोवंश की तस्करी के प्रयास के लिए अज्ञात आरोपियों ने निर्ममता के साथ बांध रखा था।

मामले की जानकारी मिलने पर डिडवाना गोरक्षा फोर्स व बस्सी की हिंदू गोसेवा समिति के कार्यकर्ता राकेश मेडिवाला, रमेश जालवाला, सोनू शर्मा, सोनू सैनी, लाला पंडित, विशंभर पंचोली आदि मौके पर पहुंचे। बंधे हुए गोवंश के बारे में लवाण थाना पुलिस को भी जानकारी दी।इसके बाद गोसेवकों ने सभी गोवंश के बंधन को काट कर उन्हें आजाद कराया। पुलिस ने ग्रामीणों से पूछताछ की, लेकिन सभी ने अनभिज्ञता प्रकट की। राकेश मेड़ीवाला ने बताया कि मौके पर सभी गोवंश के लिए चारे-पानी का प्रबंध कर दिया है। रविवार को इन्हें गोशालाओं में पहुंचाया जाएगा। (नि.प्र)

वेतन नहीं मिलने से नाराज मजूदरों ने की हड़ताल



लालसोट. डिडवाना गांव में दौसा-गंगापुर रेल परियोजना पर निर्माणाधीन रेल सुरंग पर संवदेक के अधीन कार्यरत मजदूरों ने गत सात माह से वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल कर दी है। इससे सुरंग में जारी कार्यठप हो गया है। मजूदरों ने धरना-प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। मजदूरों ने बताया कि वे निर्माण कंपनी सात माह से वेतन नहीं दे रही है। कई बार कंपनी व रेलवे के अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद भी उनकी पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं है। बकाया वेतन देने व आगामी माह में नियमित वेतन दिए जाने का भरोसा देने के बाद ही काम पर लौटने की बात कही। वहीं परियोजना अधिकारियों ने बताया कि उक्त कपंनी के बारे में उ'चाधिकारियों को बताया जा रहा है। अगर कंपनी ने नियमित कार्य नहीं किया जाएगा तो ठेका निरस्त करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा।(नि.प्र)