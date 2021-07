शिक्षक को हनी ट्रैप में फंसाने का खुलासा, एक महिला सहित तीन गिरफ्तार

Disclosure of trapping teacher in honey trap, three arrested including woman

लालसोट. मंडावरी थाना पुलिस ने करीब पांच माह पूर्व दर्ज हुए एक हनी ट्रैप के मामले का खुलासा करते हुए एक महिला सहित तीन जनों को गिरफ्तार किया है।

थाना प्रभारी रामपाल मीना ने बताया कि 17 फरवरी को परिवादी ने मामला दर्ज कराया था कि उसके वरिष्ठ अध्यापक पिता को मांडा सपोटरा निवासी बबलू गुर्जर ने कई बार फोन कर मंडावरी बुलाया। इस दौरान पूर्व नियोजित षडय़ंत्र के तहत चाय में नशीला पदार्थ डालकर मंडावरी से अपहरण कर कहीं जंगल में ले गए और बैग व समस्त दस्तावेजों के साथ 90 हजार 300 रुपए छीन लिए। बाद में भी डरा-धमकाकर दो लाख रुपए देने की मांग की गई। नहीं देने पर एक महिला से बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी देते रहे।

पीडि़त ने बताया कि इस गिरोह में पृथ्वीराज मीना, ऋषि गुर्जर, बबलू गुर्जर, भरतलाल मीना, जगदीश खटीक, कैलाशी बैरवा, राजेश उर्फ राकेश मीना एवं रिंकू मीना शामिल हंै। थाना प्रभारी ने बताया कि उनकी अगुवाई में हैड कांस्टेबल दौलतराम, कांस्टेबल विनोद कुमार, हेमंत, लाखन सिंह और गिल्याराम की टीम का गठन करते हुए हनी ट्रैप के मामले के आरोपियों की तलाश जारी शुरू की। पुलिस टीम ने कॉल डिटेल, टॉवर लोकेशन एवं अन्य सूचनाओं के आधार पर दबिश देकर महिला कैलाशी जाटव, रिंकू उर्फ लाला मीना, भरतलाल उर्फ भरती मीना को गिरफ्तार किया है। (नि.प्र.)

धोखाधड़ी के आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग





सिकंदरा. थाना इलाके के रानोली गांव में जमीन बेचने के नाम पर वृद्ध महिला से 22 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले फरार चल रहे शिक्षक की गिरफ्तारी व विभागीय कार्रवाई की मांग को लेकर पीडि़त परिवार ने कलक्टर को ज्ञापन सौंपा है।



रानोली निवासी विष्णु कुमार शर्मा ने ज्ञापन में बताया कि उसकी माता नाथी देवी ने मामला दर्ज कराया था कि खातेदारी भूमि का सौदा 22 लाख रुपए में तय कर 2 दिसंबर 2020 को सौदा तय होने पर 4 लाख 50 हजार रुपए आरोपी शिक्षक के बैंक खाते में जमा करवा दिए। गत 19 मार्च को शिक्षक ने 17 लाख 50 हजार रुपए लेकर पीडि़ता के नाम जमीन बेचने का करार किया था।

पीडि़ता को जमीन का कब्जा भी संभला दिया, इसके बावजूद आरोपी ने 31 मार्च को किसी अन्य के नाम भूमि की रजिस्ट्री करवा दी। इसके बाद आरोपी गांव से फरार हो गया और 8 जून से विद्यालय भी नहीं पहुंचा है। इसकी सूचना संबंधित उच्च अधिकारियों को दी गई है। इसके बाद भी अधिकारियों ने अभी तक शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।