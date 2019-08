दुकानदार से पांच लाख रुपए की लूट के मामले में पांच आरोपी दबोचे

दौसा. लालसोट शहर में गत दिनों व्यापारी से हुई पांच लाख रुपए की लूट के मामले का खुलासा कर पुलिस ने पांच युवकों को गिरफ्तार किया। लूट की कुछ राशि व एक बाइक भी बरामद की है। इस मामले में पुलिस एक नाबालिग को तीन दिन पूर्व ही निरुद्ध कर चुकी है।

Robbery of five lakh rupees from businessman.... थाना प्रभारी अमित चौधरी ने बताया कि गत 13 अगस्त को न्यू कॉलोनी निवासी जगदीश खण्डेलवाल दुकान बंद कर बाइक से पुत्र के साथ घर जा रहे थे। इस दौरान अज्ञात बाइक सवारों ने एक घुमाव पर झपट्टा मार कर हाथ से रुपए से भरा बैग छीन लिया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णियां के निर्देश पर थाना प्रभारी की अगुवाई मेें टीम का गठन करते हुए आरोपितों की तलाशी के लिए अभियान चलाया। साइबर सेल की मदद से तीन दिन पूर्व एक बाल अपचारी को निरुद्ध कर लूट में उसके हिस्से आई 8 हजार रुपए की राशि को बरामद किया था। इसके बाद पुलिस ने घटना के दौरान बाइक चलाने वाले मुख्य आरोपी दिलखुश मीना निवासी धौराला थाना बौंली जिला सवाईमाधोपुर, राहुल योगी निवासी रामनगर कटला, लालसोट, साजन बैरवा, सागर खटीक, रवि धोबी निवासी खोहरापाड़ा को गिरफ्तार कर उनसे 73 हजार की नकदी व लूट की रकम से खरीदी एक नई बाइक बरामद की है। अन्य दो आरोपियों की तलाश व लूट की शेष रकम बरामद करने के प्रयास जारी है। गौरतलब है कि लूट की घटना को लेकर सोमवार को व्यापार महासंघ के आह्वान पर लालसोट में बाजार बंद रहे थे और व्यापारियों ने थाने के बाहर राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीना के साथ प्रदर्शन कर खुलासा करने की मांग की थी।

Robbery of five lakh rupees from businessman..... आठ माह से रैकी

थाना प्रभारी ने बताया कि लूट के प्लान में शामिल कुछ युवक आठ माह से लगातार रैकी कर रहे थे। उन्होंने जगदीश खण्डेलवाल की दुकान के गल्ले में भरे रुपयों को देखकर षडय़ंत्र रचना शुरू किया। इस दौरान इन युवकों ने कई बार हाथों में चाकू व मिर्च पाउडर लेकर भी घटना को अंजाम देने के प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए।

Robbery of five lakh rupees from businessman.... प्रयास विफल रहने पर गैंग तैयार

घटना को अंजाम देने के प्रयास विफल रहने के बाद युवकों ने व्यापारी द्वारा प्रतिदिन दुकान से घर पर बैग में रुपए ले जाने के बारे मेें व घर से दुकान तक जानेे के पूरे रुट के बारे में जानकारी, जिसके बाद दिलखुश मीना ने इन सभी युवकों के अलग अपनी गैंग तैयार कर घटना कों अंजाम दिया। (नि.प्र.)