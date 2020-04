राजकीय सम्मान से बीएसएफ जवान की अंत्येष्टि

सिकंदरा (दौसा). सिकंदरा के समीप गिरधरपुरा निवासी बीएसएफ जवान की बाड़मेर में ड्यूटी के दौरान ब्रैन हेमरेज (मस्तिष्क घात) से मौत हो गई। गुरुवार शाम को जवान का पार्थिव देह जब गिरधरपुरा गांव पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया। जवान की मौत के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अंत्येष्टि के दौरान बीएसएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर व 5-5 चक्र गोली चलाकर अंतिम सलामी दी। Funeral of BSF jawan with state honor

पार्थिव देह के साथ सिकंदरा पहुंचे बीएसएफ के उप निरीक्षक हरलाल सिंह ने बताया कि हवलदार बनवारी लाल (45) बाड़मेर में बीएसएफ 50वीं बटालियन कैंप में जनरेटर ऑपरेटर की ड्यूटी पर तैनात था। बुधवार को जवान को ड्यूटी के दौरान ब्रेन अटेक आ गया। इससे उसकी मौत हो गई। बीएसएफ के अधिकारी व जवान सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को लेकर जैसे ही गांव पहुंचे तो परिजनों के विलाप से माहौल गमगीन हो गया।

ग्रामीणों ने पार्थिव शरीर के अंतिम यात्रा के दौरान भारत माता के जयकारे लगाए। पुत्र ने मुखाग्नि दी। अंत्येष्टि के दौरान सिकंदरा थाना प्रभारी राजपाल यादव, मानपुर सीईओ हिम्मतसिंह चारण, पूर्व प्रधान जगदीश बासड़ा, एडवोकेट जलसिंह कसाना, धारासिंह दडग़स, कमल कैलाई, मलखान सिंह बासड़ा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शहीद की अंत्येष्टि में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

अग्निकांड पीडि़त परिवारों को दी सहायता

लालसोट . निर्झरना गांव की भाटाला ढाणी में बुधवार को हुए अग्निकांड के पीडि़त परिवारों को समाजसेवियों द्वारा सहायता प्रदान की गई। ब्राह्मण युवा परिषद के अध्यक्ष सोनू बिनोरी, लालसोट विकास मोर्चा अध्यक्ष शिवशंकर जोशी, विकास गौतम, राहुल झालानी, बंशी टोरड़ी एवं रामतवार जोरवाल गुरुवार को घटनास्थल पहुंचे और पीडि़त परिवारों को नकद राशि व अन्य घरेलू सामान भी दिए। गौरतलब है कि निर्झरना गांव की भाटाला ढाणी में नरसी महावर व रामवतार महावर के यहां हुए भीषण अग्निकांड में सात बकरियां जलकर मर गई, वहीं हजारों रुपए का चारा सहित घरेलू सामान जलकर राख हो गया था।

दो दर्जन वाहन जब्त

नांगल राजावतान. थाना पुलिस ने लॉक डाउन के दौरान अवैध रूप से चल रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो दर्जन से अधिक वाहन जब्त किए। थानाधिकारी कमलेश चौधरी ने बताया कोरोना वायरस के चलते लॉक डाउन के दौरान बिना किसी काम केघूम रहे 25 मोटरसाइकिलों को जब्त कर चालकों को घरों पर ही रहने के लिए पाबंद किया।