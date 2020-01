दल ने जुर्माना किया तो रो पड़ी बेटिकट युवतियां

Girls cry on railway station when the team fined: अन्य यात्रियों ने की मदद, दौसा से बसवा के लिए कर रही थी यात्रा

बांदीकुई. जयपुर-खैरथल सवारी गाड़ी में दौसा से सवार होकर बसवा जा रही बेटिकट युवतियों पर सोमवार सुबह जब चैकिंग दल ने जुर्माना किया। हालांकि युवतियां ट्रेन पकडऩे में देरी हो जाने के कारण टिकट नहीं ले पाने की बात कहती रही। इसको लेकर जब दल ने राशि जमा कराने के लिए कहा तो युवतियों के पास राशि नहीं होने पर रो पड़ी तो स्क्वायड दल ने तीनों युवतियों को स्टेशन पर उतार लिया। इसके बाद स्टेशन पर मौजूद यात्री युवतियों को रोती देख जुर्माना राशि भरने के लिए आगे आ गए। लोगों ने राशि जमा कराने के बाद ट्रेन में सवार होकर गंतव्य के लिए जाने की बात कही तो युवतियां पैदल ही बस स्टैण्ड पहुंच गई। जहां से बसवा के लिए रवाना हुई।

इसको लेकर स्टेशन पर खासी संख्या में यात्रियों की भीड़ हो गई और कुछ देर तक तो टीटीई व युवतियों के बीच कहासुनी भी हुई। बेटिकट यात्रियों के खिलाफ अभियान चलाए जाने से कई बेटिकट तो ट्रेनों के शौचालयों में दुबक गए तो कई अगले स्टेशन पर कोच बदलते दिखाई दिए। (ग्रामीण)

218 बेटिकट यात्रियों पर सवा लाख का जुर्माना



बांदीकुई. रेलवे के जयपुर मण्डल व सीसीएम स्क्वायड दल की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को जयपुर से बांदीकुई के बीच 218 बेटिकट यात्रियों पर 1 लाख 25 हजार रुपए जुर्माना किया गया है। मण्डल वाणिÓय प्रबंधक अतुल श्रीवास्तव एवं सीनियर कॉमर्शियल मैनेजर डीसीएस चौधरी के नेतृत्व में दल ने गोवाहाटी एक्सप्रेस, बरेली न्युभुज एक्सप्रेस, जयपुर-खैरथल, इलाहाबाद-जयपुर, जयपुर-इलाहाबाद, काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों में जांच की। इससे बेटिकट यात्रा करने वाले यात्रियों में हड़कंप मच गया।

बेटिकट यात्री दल से बचने के लिए इधर-उधर भागते दिखाई दिए तो कुछ बेटिकट यात्री जुर्माने से बचने के लिए दूसरे कोचों में भागते दिखाई दिए। इसके बाद मण्डल वाणिÓय प्रबंधक ने रेलवे स्टेशन पर स्टॉलों की भी जांच की और रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने यात्री प्रतिक्षालय की सफाई व्यवस्था का भी अवलोकन किया और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। दल में मुख्य वाणिÓय निरीक्षक मुकुटसिंह मीणा, आरके चतुर्वेदी, सीएस मीणा, भगतसिंह, मुक्तयारसिंह, अमरसिंह चौहान व जगदीशसिंह सहित तीन दर्जन टीटीई शामिल थे।(ग्रामीण)

