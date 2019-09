स्वीकृत की आड़ में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध खनन

दौसा. जिले में खनन विभाग ने 106 खानों के पट्टे जारी कर रखे हंै, लेकिन यहां भी नियमों की पालना नहीं हो रही है। स्वीकृत खानों में अधिकांश में निर्धारित दायरे से अधिक क्षेत्र में खनन हो रहा है। वहीं स्वीकृत खानों की आड़ में दर्जनों स्थानों पर अवैध खनन भी हो रहा है। खासकर, अरावली पर्वत श्रंृखला में कई पहाडिय़ों में वन विभाग के क्षेत्र में कई दर्जनों खाने अवैध रूप से संचालित हो रही है।

कागजों में 73 खान ही है चालू



खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में चेजा पत्थरों की 106 खानों के पट्टे जारी कर रखे हैं। इनमें से 73 खानें चालू है और 33 किसी ना किसी कारणवश बंद पड़ी हुई है। इनकी आड़े अवैध खनन करने वाले बेधड़क ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में पत्थर भरकर सड़कों पर सरपट दौड़ रहे हैं।

राजस्व का भी झेलना पड़ रहा है नुकसान



जिले में खनिज विभाग की ओर से लीजधारी खानों से तो सरकार को राजस्व आय भी होती है, लेकिन अवैध खनन में तो सरकार को एक पैसे की आय नहीं होती है। अवैध खनन से पर्यावरण को भारी खतरा होता है। वन विभाग द्वारा पौधों का प्लांटेशन किया जाता है, लेकिन अवैध खनन करने वाले प्लांटेशन को तहस-नहस कर देते हैं।

बजरी की एक भी खान का नहीं है पट्टा



जिले में बजरी का जमकर अवैध खनन होता है, लेकिन बजरी की एक भी खान स्वीकृत नहीं है। जबकि दौसा से महुवा तक बाणगंगा नदी में करीब 50 किलोमीटर के दायरे में बजरी का जमकर खनन हो रहा है। इसी प्रकार जिले में सांवा नदी भी बड़ी नदी है। इसमें भी कई गांवों में जमकर अवैध खनन हो रहा है।

यही नहीं जिले में सवाई माधोपुर की बनास नदी की सबसे अधिक डिमाण्ड है। बनास की बजरी जिले के करीब आधा दर्जन पुलिस थानों को पार कर दौसा तक पहुंचती है। यही नहीं दौसा पार भरतपुर, अलवर आदि इलाकों में भी जा रही है। हालांकि बनास नदी में अभी तक पानी का बहाव अधिक है। ऐसे में स्टॉक से बजरी का परिवहन हो रहा है। लेकिन खनिज व परिवहन विभाग ठोस कार्रवाई करने की बजाय फोरी कार्रवाई कर इतीश्री कर लेता है।

यहां इतनी खानें हो रखी हैं आवंटित



ब्लॉक स्वीकृत खानें

दौसा 18

सिकराय 55

महुवा 8

लालसोट 15

बसवा 10

जिला 106

यह है स्थिति

चालू खान 73

बंद खान 33

कुल खान 106

हर सप्ताह होती है जांच



जिले में हर ब्लॉक में फोरमैन नियुक्त कर रखे हैं। हर फोरमैन प्रति सप्ताह हर खान का निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय भेजता है। नियमों की अवहेलना करने वाली खान के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। वन विभाग में जो भी अवैध खाने संचालित हैं, उनकी कार्रवाई वन विभाग करता है।

- पिंकराव सिंह, सहायक अभियंता खनिज विभाग दौसा

