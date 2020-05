बाजार में सोशल डिस्टेंस की पालना की दी हिदायत

Instructions given to maintain social distance in the market: अधिकारियों ने लिया जायजा

बांदीकुई. गुढ़ाकटला निवासी वार्ड ब्वाय के कोरोना पॉजीटिव आने के बाद प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। बाजार में जो व्यापारी एवं ग्राहक मुंह पर मास्क पहने दिखाई नहीं दिए, उन पर जुर्माना किया गया। इसमें व्यापारियों पर 500 एवं ग्राहकों पर 200 रुपए का जुर्माना किया। दुकानों के बाहर फुटपाथों पर सामान रखकर किए गए अस्थाई अतिक्रमण को भी हटवाया गया।

अभियान के तहत दल सिकंदरा रोड बस स्टैण्ड से रवाना होकर पीडब्ल्यूडी तिराहा, राज बाजार, हाई स्कूल चौक, माधोगंज मण्डी, आगरा फाटक, अस्पताल रोड एवं बसवा रोड पर पहुंचा। जहां कुछ वाहनों के सडक़ पर बेतरतीब तरीके से खड़े मिलने पर वाहन चालकों को फटकार भी लगाई। पुलिस की सख्ती को देख बाजार में अनावश्यक बाइक लेकर घूम रहे युवा भी मौके की नजाकत को समझते हुए खिसक लिए। दुकानों के आगे फुटपाथ पर रखे दुपहिया वाहनों को हटवाया गया। थाना पुलिस के वाहन से बाजार में अनाउंस भी कराया गया। इसमें जो ग्राहक मास्क पहनकर नहीं आए। उसे सामान नहीं देने के लिए कहा गया।



इसके अलावा दुकानों पर लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंस की पालना करने के लिए भी लोगों को जागरुक किया गया। पुलिस के जवानों ने सिकंदरा रोड एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंच लोगों को कतार में लगाकर सोशल डिस्टेंस की पालना करने की हिदायत दी। इस मौके पर एसडीओ पिंकी मीना, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी डॉ.बनवारीलाल मीणा, थाना प्रभारी राजेन्द्र कुमार मीणा, पालिका कनिष्ठ अभियंता लाखनसिंह गुर्जर, सब इंस्पेक्टर बाबूलाल बसवा तहसीलदार ओमप्रकाश गुर्जर, नायब तहसीलदार धर्मेन्द्र मीणा, सतीश सोमाड़ा एवं पुलिस जाब्ता व पालिका दल भी मौके पर मौ’ाूद था। (प.सं.)

गरीबों को मास्क वितरित किए

महुवा. थाना पुलिस ने कस्बे में गरीब तबके के लोगों को मास्क व चप्पले वितरित की। जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान बाजार खोले जाने पर गरीब तबके के लोग बगैर मास्क के ही बाजार में घूम रहे हैं। जिसे लेकर थाना पुलिस के कांस्टेबल बनेसिंह और धर्मराज ने लोगों को मास्क वितरित किए। वहीं तेज धूप में नंगे पैर घूम रहे गरीब ब‘चों को चप्पले पहनाई।

