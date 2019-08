हरयाळो राजस्थान: सावन के आखिरी सोमवार को किया हरा-भरा

दौसा. सावन के अंतिम सोमवार को हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान पत्रिका के हरयाळो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। महिला-पुरुष व ब"ाों ने उत्साह के साथ पौधा लगाने में भागीदारी निभाई। पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में हर कोई भागीदार बनने को आतुर दिखा।

last Monday of the sawan



शहर के बजरंग मैदान में रोटरी क्लब के सहयोग से पौधे लगाए गए। क्लब के सदस्यों ने नीम, पीपल, करंज आदि किस्मों के पौधे लाकर लगाए तथा खाद भी डाला। इस दौरान संजय जैन, शिवशंकर सोनी, हितेश शाहरा, रुपेश खण्डेलवाल, गजेन्द्र झाला, हनुमान गुप्ता, अनिल मेठी, विनोद गौड़, राजेन्द्र खण्डेलवाल, जुगल गुप्ता, अरुण खण्डेलवाल आदि मौजूद थे।



इसी तरह दौसा जिला खण्डेलवाल वैश्य सेवा समिति ने संत सुंदरदास पैनोरमा में पौधारोपण किया। संस्था सदस्यों ने अशोक, नीम, करंज, बिल्व पत्र, रातरानी, पीपल आदि के करीब 101 पौधे लगाए।

इस दौरान मुख्य संरक्षक मनोहरलाल गुप्ता, संरक्षक गोपाल अनुज, घनश्याम रावत, भगवानसहाय गुप्ता, भगवान रावत, दिनेश नाटाणी, अध्यक्ष अशोक बिंवाल, विमल रावत, मनोज बिंवाल, संतोष बड़ाया, राजेन्द्र गुप्ता, कैलाश रेला, नवल गुप्ता, लक्ष्मी रेला, गीता रावत, सुनीत बिंवाल, सुधा बुढ़वारिया, रुकमणि बढ़ेरा, उर्मिला रावत, आशा शाहरा, नीरज चौधरी, गीता बड़ाया, जागृति रेला, नवीन रेला, जगदीशप्रसाद मुंशी आदि मौजूद थे।

नांगल राजावतान. यहां पंच अथाई के समीप सोमवार को राÓयसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीना सहित अतिथियों ने पौधे लगाए। गए। कार्यक्रम की शुरुआत सांसद ने आम का पौधा लगाकर की।इसके बाद दौसा नगर परिषद के सभापति राजकुमार जायसवाल, उपसभापति वीरेन्द्र शर्मा, रामस्वरूप जायसवाल आदि ने अमरूद, आम, जामुन आदि के पौधे लगाए व खाद तथा पानी डाला।

सांसद ने कार्यकर्ताओं को पौधो की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी। इस मौके पर सुरेश घोषी, प्रहलाद रोहडा, हरिनारायण बारवाल, बनवारी बड़ागांव, पिन्टू पापड़दा, रामूलाल मलवास, अभयशंकर शर्मा, सुनील बढ़ेरा, प्रेम हरितवाल, डॉ. दीपक शर्मा, डॉ. केसी शर्मा, डॉ. दिनेश मीना, लल्लूराम प्यारीवास, कैलाश बारवाल, प्रहलाद बारवाल, पूरन रामथला आदि मौजूद थे।

