मास्क नहीं लगाना पड़ा भारी, सात दुकानों को तीन दिन के लिए किया सीज

Masks did not have to be heavy, seven shops seized for three days- प्रशासन ने सख्ती बरतना किया शुरू

दौसा. मास्क नहीं लगाने सहित कोरोना गाइडलाइन के अन्य नियमों की पालना नहीं करना बुधवार को शहर के सात दुकानदारों को भारी पड़ गया। प्रशासन ने दुकानों को तीन दिन (72 घंटे) के लिए सीज कर चालान किया। प्रशासन की कार्रवाई से बाजारों में खलबली मच गई। दुकानदार सतर्क होकर एडवाइजरी की पालना करते नजर आए।

जिले में बढ़ते कोरोना के मद्देनजर कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए दोपहर में उपखण्ड अधिकारी संजयसिंह गोरा, पुलिस वृत्ताधिकारी दीपक शर्मा, नगर परिषद आयुक्त पूजा मीना सहित अन्य अधिकारियों की टीम बाजारों में पहुंची। इस दौरान दुकानों पर व्यापारी ही मास्क नहीं लगा रखे थे तो कई जगह ग्राहक भी लापरवाही बरतते दिखे। दुकानों में निर्धारित सीमा से अधिक ग्राहक थे। ऐसे में एडवाइजरी का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए पूनम सिनेमा के पीछे, थाने के सामने, नया कटला, खादी भंडार रोड सहित अन्य जगह कुल सात दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज कर पर्चा चस्पा कर दिया। 10 हजार रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। चार दर्जन से अधिक लोगों का मास्क नहीं लगाने पर चालान किया। एक बैंक की भी जांच की, जहां मैनेजर सहित तीन कर्मचारियों द्वारा मास्क नहीं लगाने पर चालान किया।

प्रशासन की कार्रवाई से शहर के व्यापारियों व ग्राहकों में हडक़म्प मच गया। जिन दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ थी, उन्होंने दुकान खाली कर मास्क लगा लिए। प्रशासन की कार्रवाई की सूचना दुकानदारों में आग की तरह फैली तथा आगे से आगे लोग सतर्क होते गए। अधिकारियों ने मास्क नहीं लगाने पर जिम्मेदार लोगों को फटकार लगाते हुए आगे से ध्यान रखने की हिदायत भी दी तथा लोगों को मास्क बांटकर जागरूक भी किया गया। इस दौरान परिषद के राजस्व प्रभारी कैलाश मीना, अग्निशमन प्रभारी धर्मेन्द्र कुमार शर्मा, चालान प्रभारी दिलखुश गुर्जर, सतीशचंद मीना, रेहान खान, कोतवाली थाने के उप निरीक्षक महावीर सिंह सहित कई मौजूद थे।

आधा दर्जन विद्यार्थियों सहित 24 पॉजिटिव मिले



दौसा. जिले में बुधवार को फिर कोरोना विस्फोट हुआ। करीब चार माह बाद एक साथ 24 पॉजिटिव मरीज सामने आए। हालांकि एक-दो मरीज जिले से बाहर के निवासी हैं, लेकिन जांच रिपोर्ट दौसा लैब में पॉजिटिव आई है। अब जिले में कुल 2 हजार 514 लोग महामारी से पीडि़त हो चुके हैं। एक्टिव केसेज भी 65 से अधिक हो गए हैं।



जानकारी के अनुसार दौसा शहर की शिव कॉलोनी व मंडी रोड पर एक-एक व्यक्ति, सिविल लाइन में एक न्यायिक अधिकारी के पुत्र पॉजिटिव निकले हैं। इसके अलावा बड़ागांव व लिखली के दो-दो तथा अमराबाद व महुवा सहित छह विद्यार्थी भी संक्रमित निकले। मान्यापुरा मंडावर, गिरधरपुरा, कैलाई, निहालपुरा, गुर्जर सीमला, उदयपुरा बालाजी में तीन सहित लालसोट ब्लॉक में आधा दर्जन से अधिक कोरोना केस सामने आए हैं। कोविड लैब प्रभारी हिमांशु बापीवाल ने बताया कि बुधवार को दौसा हॉस्पिटल में 84, ब्लॉक दौसा 56, लालसोट 133, बांदीकुई 113, सिकराय 97, महुवा 203 सहित कुल 686 लोगों की कोरोना जांच की गई।

