दौसा जिले में अब महुवा सबसे बड़ी व लवाण छोटी पंचायत समिति

Now Mahuva Largest and Lavan Small Panchayat Samiti in Dausa District: नए सिरे से पंचायत समितियों में ग्राम पंचायतों का निर्धारण

दौसा. जिले में 5 नई पंचायत समितियों व 38 ग्राम पंचायतें नई बनने के बाद अब पंचायत समितियों में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन कर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पुनर्गठन के बाद बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतें इधर से उधर हुईहैं। अब जिले की कुल 11 पंचायत समितियों में महुवा पंचायत समिति ग्राम पंचायतों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी हो गईहै। महुवा में 39 ग्राम पंचायतें हैं। वहीं सबसे छोटी पंचायत समिति लवाण हो गई है। यहां 14 ग्राम पंचायतें रह गई हैं।

लालसोट



लालसोट पंचायत समिति में पहले 59 ग्राम पंचायतें थी। अब रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति बनाने के बाद लालसोट में 35 ग्राम पंचायतें रह गई हैं। लालसोट पंचायत समिति में ग्राम पंचायत खटूम्बर, डिगो, इंदावा, राजोली, डिडवाना, चांदसेन, निर्झरना, श्यामपुरा कलां, रतनपुरा, झांपदा, चौंडियावास, संवासा, शिवसिंपुरा, दौलतपुरा, महाराजपुरा, होदायली, तलावगांव, श्रीमा, श्रीरामपुरा, देवली, मिर्जापुरा, खटवा, लालपुरा, खेमावास, बिलौनाकलां, बगड़ी, कांकरिया, बिलौना खुर्द, महारिया, किशोरपुरा, मण्डावरी, खेड़लाखुर्द, खेड़ला खुर्द, पट्टी किशोरपुरा, सूरतपुरा व टोड़ाठेकला ग्राम पंचायत को शामिल किया है।



रामगढ़ पचवारा



नवगठित रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति में 24 ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं। यहां ग्राम पंचायत पालूंदा, भांवता, नयावास, कल्लावास, गोपालपुरा, कालूवास, जगनेर तुर्कान, सोनड़, हेमल्यावाला, बिदरखा, गांगल्यावास, कुशलपुरा, अमराबाद, बीछा, रामगढ़पचवारा, बीड़ोली, रालावास, निजामपुरा, ढोलावास, सलेमपुरा, डूंगरपुर, कोलीवाड़ा व डोब ग्राम पंचायत शामिल हैं।

लवाण



पंचायत समिति लवाण में 27 से घटा कर 14 पंचायतें रखी गईहैं। अब लवाण पंचायत समिति में रजवास, खानवास, ढिगारिया, सिंगवाड़ा, बनियाना, लवाण, हिंगोटिया, खानपुरा, डुगरावता, नांगलगोविन्द, बड़ागांव, जीरोता खुर्द, भण्डाना व बूटोली को शामिल किया गया है।

दौसा



दौसा पंचायत समिति में 34 ग्राम पंचायतों में से 29 ग्राम पंचायतें रह गई हैं। अब बाणे का बरखेड़ा, बापी, भाण्डारेज, भांकरी, बिशनपुरा, बोरोदा, चांदराना, चावण्डेड़ा, जसौता, जौपाड़ा, काबलेश्वर, कालाखोह, कालीपहाड़ी, कालोता, खुरीकलां, कुण्डल, महेश्वराखुर्द, नांगलबैरसी, सैंथल, सिण्डोली, तीतरवाड़ा, रामपुरा उर्फ महाराजपुरा, बड़ोली, रलावता, रलावता, गणेशपुरा, सूरजपुरा, खैरवाल व भेड़ोली ग्राम पंचायत दौसा पंचायत समिति में शामिल हैं।



नांगल राजावतान



नवगठित नांगल राजावतान पंचायत समिति में 18 ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं। इनमें नांगलराजावतान, खवारावजी, श्यालावास, प्यारीवास, लाड़लीकाबास, चूडिय़ावास, छारेड़ा, थूमड़ी, पापड़दा, आलूदा, धरणवास, बैजवाड़ी, हापावास, कालीखाड़, मलवास, गोठड़ा, नांगलचापा व सराय को शामिल किया है।

बांदीकुई



बांदीकुई पंचायत समिति में 60 ग्राम पंचायतों से अब 26 रह गई हैं। यहां अब अरनिया, गादरवाड़ा गूजरान, गुढ़लिया, नंदेरा, नारायणपुरा, भांवता-भांवती, श्यालावास कलां, पीचूपाड़ा खुर्द, पीचूपाड़ा कलां, प्रतापपुरा, देलाड़ी, द्वारापुरा, खूंटला, धनावड़, नयागांव, ऊनबड़ागांव, आभानेरी, झूंपड़ीन, भाण्डेड़ा, अनंतवाड़ा, सोढ़ाला, कोलवा, रलावता, मूंडघिस्या, पामाड़ी व कीरतपुरा ग्राम पंचायत को शामिल किया है।



बैजूपाड़ा



नवगठित बैजूपाड़ा पंचायत समिति में 21 ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं। इनमें बडिय़ाल कलां, निहालपुरा, गोलाड़ा, खेड़ी, बिवाई, नांगल झामरवाड़ा, पूंदरपाड़ा, मीणापाड़ा, महु खुर्द, बालाहेड़ा, अलीपुर, बैजूपाड़ा, लोटवाड़ा, ढिगारिया भीम, हिंगोटा, बावड़ी खेड़ा, धौलखेड़ा, टूडियाना, बालाहेड़ा, नौरंगवाड़ा व गगवाना ग्राम पंचायतें शामिल हैं।



बसवा



नवगठित बसवा पंचायत समिति में 18 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। इनमें ऐंचेड़ी, मुही, पण्डितपुरा, करनावर, लीलोज, बसवा, जावली का बाढ़, झरवालों की ढाणी, झाझीरामपुरा, गुल्लाना, केसरीसिंहपुरा, पाड़ला, गुढ़ाकटला, बडिय़ाल खुर्द, गुढ़ा आशिकपुरा, कोलाना, चांदेरा व चौबड़ीवाला ग्राम पंचायतें शामिल हैं।



सिकराय



सिकराय पंचायत समिति में 45 ग्राम पंचायतों में से अब 24 ग्राम पंचायतें रह गई हैं। अब सिकराय पंचायत समिति में सिकराय, कुण्डेरा डूंगर, नामनेर, नांदरी, उदयपुरा, मीना सीमला, चांदेरा, करोड़ी, ठीकरिया, पीलोड़ी, पांचोली, मानपुर, बहरावण्डा, हींगवा, कालवान, डेण्डा बसेड़ी, नाहरखोर्रा, घूमना, जयसिंपुरा, गीजगढ़, कालाखो, फर्राशपुरा, गढ़ोरा व पीपलकी को शामिल किया है।



सिकंदरा



नव गठित पंचायत समिति सिकंदरा में 21 ग्राम पंचायतें रखी हैं। इनमें सिकंदरा, डोलिका, अचलपुरा, गुमानपुरा, राणोली, छोकरवाड़ा, निहालपुरा, गांगदवाड़ी, शेखपुरा, गण्डरावा, टोरड़ा, लांका, मोहचिंगपुरा, सरूण्डला, रामगढ़, गढ़, बावनपाड़ा, ब्राह्मण बैराड़ा, कैलाई, दुब्बी व मरियाड़ा को शामिल किया गया है।

महुवा



पंचायत समिति महुवा में 44 से अब 39 ग्राम पंचायतें रह गई हैं। यहां अब बनावड़, गढ़ हिम्मतसिंह, हल्दैना, जटवाड़ा, कोट, मण्डावर, पाखर, टीकरी किलानोत, केसरा, उकरूंद, रसीदपुर, सलीमपुर, सालिमपुर, हुड़ला, कमालपुर, ओण्ड मीना, खानपुर, खेड़ला बुजुर्ग, ढण्ड, तालचिडि़, गहनौली, गाजीपुर, बाड़ा बुजुर्ग, खोहरा मुल्ला, खोंचपुरी, समलेटी, हडिय़ा, सांथा, ठेकड़ा, खेड़ला गदाली, पलानहेड़ा, पाली, रामगढ़, शहदपुर, सलेमपुर, बड़ागांव, नाहिड़ा, पावटा व पाटोली ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

