अब अस्पताल में दो एम्बुलेंस, मरीजों को मिलेगी राहत

Now two ambulances in the hospital, patients will get relief: विधायक मुरारीलाल मीणा ने जिला अस्पताल को एक और एमबुलेंस प्रदान की।

दौसा. जिला अस्पताल में अब दो बड़ी एम्बुलेंस हो गईहैं। इससे मरीजों को राहत मिलेगी। पहले एक ही एम्बुलेंस थी और वह किसी मरीज को लेकर जयपुर गई तो पीछे से अस्पताल एम्बुलेंसविहिन हो जाता था। आपातकालीन मामलों में पीडि़त के परिजनों को किराए से एम्बुलेंस करनी पड़ती थी।

विधायक मुरारीलाल मीणा ने जिला अस्पताल को एक और एमबुलेंस प्रदान की। विधायक कोष के 18 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई एम्बुलेंस को हरी झण्डी दिखाने के बाद विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र दौसा में चिकित्सा सेवा में किसी प्रकार कमी नहीं रहने दी जाएगी। आवश्यक संसाधन विधायक कोष व अन्य योजनाओं से उपलब्ध कराए जाएंगे।



इस अवसर पर पीएमओ डॉ. सीएल मीना, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट अवधेश शर्मा, प्रवक्ता घनश्याम भांडारेज, हंसराज गुर्जर, उमाशंकर मीणा, किरणदत्त शर्मा, मुकेश बापी, रामनारायण शर्मा, शीतल प्रसाद चौबे, आसिफ खान, रामखिलाड़ी मीणा, सुरेश गुर्जर आदि थे।

गांवों में चौबीस घंटे होगी बिजली आपूर्ति



लालसोट. उद्योग मंत्री परसादीलाल मीना शनिवार को श्यामपुरा कलां में 20 लाख रुपए की लागत से ग्राम पंचायत के नवीन भवन व ग्राम सेवा सहकारी समिति के लिए 10 लाख रुपए की लागत से बने भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लालसोट क्षेत्र के विकास में धन की कमी को आड़े नहीं आएगी।ग्रामीणों की शिकायत पर उन्होंने कहा कि गांवों में नियमित रूप से चौबीस घंटे सिंगल फेज बिजली की आपूर्ति की जाएगी।

इसके लिए जयपुर विद्युत निगम के अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाएंगे। रबी फसल के दौरान किसानों को नियमित रूप से ब्लॉकवार सात घंटे विद्युत आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को कृषि व घरेलू बिजली कनेक्शन करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि लालसोट- श्यामपुरा रोड के निर्माण के लिए बजट मिल गया है।कुछ ही दिनों मेें इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। सरपंच बीना कंवर, झमनसिंह, चंंद्रभानसिंह, महेश जैमन, शंभूलाल मीना, हीरालाल मीना, कुलवंत सिंह, सीताराम, कैलाश जैमन, ओमप्रकाश शर्मा, रामूलाल मीना, रविकांत नकवाल, रमेशचंद समेत कई जने मौजूद थे। मंत्री ने शनिवार को ही नवीन सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी किया। (नि.प्र.)