लालसोट में भाजपा कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज करने पर जताया विरोध

Opposed to register a case against BJP workers in Lalsot: दर्ज मामला वापस नहीं लिया गया तो आन्दोलन

बांदीकुई. भाजपा मण्डल आभानेरी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम शुक्रवार को बसवा तहसीलदार ओमप्रकाश गुर्जर के नाम ज्ञापन सौंपकर लालसोट में कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किए गए मामले को वापस लिए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि लालसोट मण्डल कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से लॉकडाउन की पालना करते हुए ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन राजनेताओं के इशारे पर कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। उन्होंने बताया कि यदि समय रहते दर्ज मामला वापस नहीं लिया गया तो आन्दोलन पर उतारू होना पड़ेगा। ज्ञापन सौंपने वालों में मण्डल अध्यक्ष गोपालसिंह नांगल, संयोजक रवि पालीवाल, उपाध्यक्ष सोहनसिंह करीरिया, सीताराम गुर्जर, आशीष शर्मा, मुकेश महावर एवं सुभाष माल शामिल थे।

इसी तरह शहर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व जिला कार्यालय मंत्री मक्खन नीलोज के नेतृत्व में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर लालसोट में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किए गए मामले की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि राजनेताओं के इशारे पर की गई यह कार्रवाई ओछी मानसिकता का द्योतक है। ऐसे में दर्ज किए गए मामले को वापस लिया जाए। नगर महामंत्री रामसिंह तंवर, सुशील खण्डेलवाल, नृसिंह लाल सैनी, मनोज टोडवाल, उपाध्यक्ष अभिषेक सोनी, प्रकाश माठा, पार्षद महेन्द्र कुमार, राधामोहन डंगायच एवं अभयशंकर विजय शामिल थे।



इसी प्रकार समाज कल्याण बोर्ड की पूर्व सदस्य सुनीता सैनी के नेतृत्व में भी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंप लालसोट में दर्ज किए गया मामला वापस लिए जाने की मांग की। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर रवि पालीवाल, एडवोकेट राकेश विजय, अरूण वर्मा, सोहनसिंह करीरिया, सीताराम नुरपूर एवं आशीष काटरवाड़ा भी मौजूद थे।

कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान



बसवा. कस्बे के पास राजकीय माध्यमिक विद्यालय फुलेला में कोरोना योद्धाओं का स्वागत किया गया। कोराना प्रभारी जितेन्द्र गुर्जर, महेश मेहरा, नवल मीणा, बीएलओ हीरालाल मीणा, जगदीश गुर्जर, एएनएम नेहा रानी, पटवारी ताराचन्द्र सैनी, गिरदावर रामोतार, दयाराम शर्मा, रघुनन्दन शर्मा आदि का लोगों ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर झरवालों की ढाणी सरपंच राजबाई मीणा, करनावर सरपंच सुनील कुमार बैरवा, उपसरपंच सुरेश सैनी, पप्पुराम सैनी, मुकेश मीणा, संजय शर्मा, रमेश मीणा आदि ने कोरोना योद्धाओं का स्वागत किया।