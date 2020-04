तबलीगी जमातियों के सम्पर्क में आए लोगों के भेजे सैम्पल

Samples sent by people who came in contact with tabligi deposits: शाम तक 30 जनों की जांच, कई लोगों को किया आइसोलेट

दौसा. शहर में कोराना पॉजिटिव एवं दिल्ली की तबलीगी जमात से आए लोगों के सम्पर्क में आए शहर के लोगों को शनिवार सुबह जिला अस्पताल पहुंचाया और जांच कर सैम्पल जयपुर भेजे गए। शनिवार शाम तक जिला चिकित्सालय से 30 जनों के सैम्पल भिजवा दिए गए। वहीं कई लोगों को आइसोलेट किया गया।

चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शहर के लालसोट रोड स्थित होटल अलनूर में 13 मार्च से दिल्ली के तबलीगी जमात से आकर महाराष्ट्र के 5 पुरुष व 5 महिलाएं आकर ठहरे थे। वे शहर में कई दिनों से मोहल्लों में मस्जिदों एवं लोगों के घर गए। चिकित्सा विभाग एवं पुलिस की टीमें पीडि़त के सम्पर्क में आए लोगों को तलाश कर रही है। 42 जनों की सूची बना कर जिला अस्पताल ले जाकर स्क्रीनिंग की व सैम्पल लिए गए।

चिकित्सा अधिकारियों ने बताया कि कोरोना पीडि़त के सम्पर्क में आए लोगों की संख्या 100 तक पहुंच सकती है। सुबह जब कई लोगों ने अपनी जांच कराने से मना कर दिया तो दौसा विधायक मुरारीलाल मीना नागौरी पुलिया पहुंचे और लोगों को जांच कराने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। इसके बाद कई लोग जांच कराने को राजी हुए।

गहनता से जुटी हैं टीमें

चिकित्सा विभाग के डिप्टी सीएमएचओ डॉ. सुभाष बिलौनिया ने बताया कि शहर में तबलीगी जमाती जिन-जिन लोगों से मिले उनको चिह्नित करने में टीमें जुटी हैं। विभाग ने शहर को दो जोन में विभाजित किया है। जिस इलाके में जमाती कोरोना पॉजिटिव निवास कर रहा था, उस स्थान के तीन किलोमीटर के दायरे को कन्टेनमेंट व इसके बाद बाहर के 3 किलोमीटर के दायरे को बफर जोन घोषित किया है। कन्टेनमेंट इलाके में टीम हर घर में हर व्यक्ति की जांच करेगी। वहीं संदिग्धों की सूची बनाएगी। इसी प्रकार बफर जोन में भी सर्वे की कार्रवाई की जाएगी।

अब तक 129 नेगेटिव

जिला अस्पताल से चिकित्सा विभाग ने दौसा शहर समेत 15 जनों के कोरोना वायरस की जांच कराने के लिए सैम्पल जयपुर भेजे थे। शनिवार को उन सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 3 अप्रेल तक जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के संदिग्धों की संख्या 130 पहुंच गई थी। इनमें 129 नेगेटिव एवं 1 पॉजिटिव है। वहीं शनिवार को शाम तक चिकित्सा विभाग ने 30 लोगों के सैम्पल भेजे, इनकी रिपोर्ट रविवार को आएगी।

