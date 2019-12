आजाद चौक में पथराव, खूनी संघर्ष में आठ घायल

Stones in Azad Chowk, eight injured in Bloody conflict

लालसोट. शहर के आजाद चौक क्षेत्र में शनिवार सुबह एक दुकान को लेकर पिछले लंबे समय से जारी विवाद शनिवार को दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष मेें बदल गया। इसमें चार महिलाओं समेत आठ जने घायल हो गए। घटना को लेकर कुछ देर तक तनाव, भगदड़ व अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आजाद चौक क्षेत्र निवासी दो पक्षों के बीच एक दुकान को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है।

शनिवार सुबह जब एक पक्ष के महिला-पुरुष दुकान का ताला खोलने के लिए पहुंचे तो दूसरे पक्ष की ओर से ऐतराज करने के बाद विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और लाठी-डंडों से मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान एक पक्ष की ओर कुछ जनों ने पथराव किया तो मामला और बिगड़ गया।इससे कई जनों केे सिर व अन्य जगहों पर चोटें आई। पथराव के चलते आजाद चौक में जगह जगह ईटों के टुकड़ों भी फैल गए।

पुलिस केे मौके पर पहुंचने पर ही मारपीट बंद हुई। बाद में पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जहां दिनेश साहू, ममता साहू, प्रेमदेवी, मीरादेवी, धीरज साहू, नवल देवी व महेश कीर को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया और पुरुषोतम साहू को गंभीर चोट होने के कारण जयपुर रैफर कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस बारे मेें शनिवार शाम तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई।

एक पक्ष के तीन गिरफ्तार



लालसोट. शहर के आजाद चौक क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में पुलिस ने एक पक्ष के तीन जनों को शांतिभंग करनेे के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नेमीचंद कीर, महेश कीर व भगवान कीर को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। (नि.प्र.)

