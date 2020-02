मण्डी में दूसरे दिन भी रही हड़ताल

Strike on second day in Mandi: मण्डी में फर्म के आगे रखे तिल चोरी होने का मामला

दौसा. कृषि उपज मण्डी स्थित एक फर्म के आगे रखे तिल के 32 कट्टों में से 22 कट्टे तिल चोरी होने के मामले में दूसरे दिन गुरुवार को भी व्यापारियों ने मण्डी में हड़ताल रखी। इससे करीब एक करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित रहा। वहीं ग्रामीण इलाकों से बुधवार को मण्डी में माल खाली कर गए किसानों का माल भी नहीं बिका। मानगंज व्यापार एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश चौधरी ने बताया कि जब तक उनका माल बरामद नहीं होगा या फिर चोरी गए माल का भुगतान नहीं मिलेगा तब तक वे हड़ताल जारी रखेंगे।

उल्लेखनीय है कि फर्म ओमप्रकाश/ श्यामसुन्दर फर्म के मालिक ने ओमकार / बद्रीनारायण की फर्म से तिल के 32 कट्टे खरीदे थे। 11 फरवरी शाम करीब 4 बजे ओमकार / बद्रीनारायण फर्म के आगे रखे 22 कट्टे चोरी हो गए। तिल कीमत करीब सवा लाख रुपए बताई जा रही है।

निरीक्षण में चिकित्सक सहित छह कर्मचारी मिले नदारद



बडिय़ालकलां.एसडीएम पिंकी मीना ने गुरुवार शाम को कस्बे स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओ ंका जायजा लिया। जहां क ई खामिंया मिली। एसडीएम ने बताया कि निरीक्षण में चिकित्सक अनूप शुक्ला, मेलनर्स महेश चंद, लैब टैक्नेशियन नरेश गुप्ता, एएनएम सुनीता महावर,वार्ड ब्वॉय खेमराज सैनी,कालूराम सैनी, रीना शर्मा नदारद मिले।

वार्ड ब्वॉय हरिनारायण ही मौके पर मिला। जबकि उपस्थिति पंजिका में सभी के हस्ताक्षर दर्ज थे। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केन्द्र पर पांच मरीज दवा लेने के लिए आए। जिन्हें एक मात्र वार्ड ब्वॉय हरिनारायण के द्वारा चिकित्सा अधिकारी के द्वारा फोन पर बताए गए निर्देशानुसार दवा दी जा रही थी। यही नहीं एक्सपायरी डेट की दवा भी स्वास्थ्य केन्द्र पर रखी हुई थी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में गदंगी मिली। उन्होंने बीसीएमएचओ डॉ आर पी मीना को अनुपस्थित कार्मिको के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

दूसरी ओर चिकित्सा प्रभारी डॉ अनूप शुक्ला ने बताया कि गुरुवार शाम को अंतवाड़ा क्षेत्र में मौसमी बीमारियों की जांच के लिए भ्रमण करने गया था। पीछे से एसडीएम द्वारा निरीक्षण किया गया है।

