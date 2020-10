चुनावी कार्य के दबाव में भूले कोरोना का खतरा

The danger of corona forgotten under the pressure of electoral work: कर्मचारियों व जवानों की भीड़ व वाहनों के जमावड़े के चलते सोशल डिस्टेंसिग के नियम कायदे धरे रह गए

दौसा. पंचायतराज आमचुनाव के कार्य के चलते सरकारी कर्मचारी व अधिकारी कोरोना के खतरे का ध्यान नहीं रख रहे हैं। शुक्रवार को रामकरण जोशी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतदान दलों की रवानगी को लेकर एक बार फिर चुनावी मेले जैसा माहौल नजर आया। कर्मचारियों व जवानों की भीड़ व वाहनों के जमावड़े के चलते सोशल डिस्टेंसिग के नियम कायदे धरे रह गए। गर्मी के मारे कई कर्मचारी मास्क हटाकर घूमते व कार्य करते दिखे। हवा के लिए पंखे-कूलर आदि के इंतजाम पर्याप्त नहीं होने से कर्मचारी कर्मचारी परेशान दिखे। पेयजल के लिए स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा गया। खुले में ही ड्रम भरे हुए रखे थे। ऐसे में कर्मचारियों ने परहेज किया तथा खरीदकर बोतल का पानी पीना पड़ा। लालसोट रोड पर दिनभर चुनाव वाहनों की रेलमपेल लगी रही।

The danger of corona forgotten under the pressure of electoral work

बर्दाश्त नहीं होगी गलती, सतर्कता से कार्य करें

रामकरण जोशी स्कूल से मतदान दल रवाना हुए। रवानगी से पूर्व चुनाव सामग्री व प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी पीयुष समारिया ने कहा कि सभी मतदान अधिकारी सतर्कता से कार्य करें। किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं होगी। अपना दायित्व गंभीरता से निभाते हुए कानून व्यवस्था पर भी पूरी निगरानी रखें तथा चुनाव संबंधित सूचनाओं का यथा समय आदान-प्रदान करें। गलती होने पर जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्घ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। मतदान प्रारम्भ होने से पूर्व संबंधित आरओ तथा जोनल मजिस्ट्रेट मॉक पोल कर मशीन की जांच कर लें। एरिया व जोनल मजिस्टे्रट, पुलिस दल सहित अन्य सुरक्षा के उपाय किए हैं।

बांदीकुई ब्लॉक में 4 व लालसोट में 3 सहित 11 कोरोना संक्रमित मिले



दौसा. जिले में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को 11 नए संक्रमित सामने आए। अब कुल मरीजों की संख्या 1116 हो गई है। भांडारेज, मानपुर, डोलका में 1-1 केस मिला। महुवा की विवेकानंद कॉलोनी सहित 2, बांदीकुई की रेलवे कॉलोनी, वार्ड 21 सहित 3 केस तथा लालसोट के खोहरापाड़ा में एक परिवार के 3 जने संक्रमित पाए गए। वहीं जिले में चिकित्सा टीमों ने अब तक 62 हजार 50 लोगों की स्क्रीनिंग करवा ली है। 61 हजार 725 लोगों की 14 दिन की आइसोलेशन अवधि पूरी हो चुकी है तो 325 लोग होम आइसोलेशन पर चल रहे हैं। इसी प्रकार 1241 घरों के 7 हजार 245 लोगों का स्वास्थ्य सर्वे किया है। जिले में कुल 941 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वहीं जिले में अब तक 33 हजार 277 लोगों के सैम्पल लिए जा चुके हैं। इनमें से 293 की रिपोर्ट का इंतजार है। कोविड 19 लैब प्रभारी हिमांशु बापीवाल ने बताया कि शुक्रवार को दौसा अस्पताल में 32, ब्लॉक दौसा 5, बांदीकुई 37, लालसोट 29, व महुवा में 35 सहित कुल 138 जनों का कोरोना टेस्ट किया गया।

The danger of corona forgotten under the pressure of electoral work