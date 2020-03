अपह्रत महिला को दो घंटे में कर लिया दस्तयाब, तीन आरोपी गिरफ्तार

The kidnapped woman was caught in two hours, three accused arrested: तीन सालों के बीच भूमि विवाद

लालसोट. मंडावरी थाना पुलिस ने एक अपहृत महिला को दो घंटे बाद ही दस्तयाब कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

थाना प्रभारी हरदयाल मीना ने बताया कि शीतला माता की ढाणी निवासी राकेश मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराईथी कि उसकी ससुराल नारोली चौड़ गांव में है। जहां तीन सालों के बीच भूमि विवाद चल रहा है। बड़े साले ऋषिकेश को छोटे सालों पिंटू व मुनेश ने घर से निकाल रखा है, जो कि जयपुर में मजदूरी करता है ।

The kidnapped woman was caught in two hours, three accused arrested

11 मार्च को उसका बड़ा साले ऋषिकेश व पत्नी ममता दोनों उसके घर पर आए थे। रात करीब 12 बजे छोटा साले पिंटू एक लग्जरी कार में आधा दर्जन बदमाशों के साथ उसके घर पर आ गया और बड़े साले व उसकी पत्नी ममता को जबरदस्ती कार में डाल कर ले गए। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने जब बदमाशों का पीछा किया तो वे ममता को उसके घर नारोली चोड छोड़कर भाग गए। जिसके बाद पुलिस ने एक टीम का गठन करते हुए साइबर सेल की मदद से मंडावरी के साथ बाटोदा, गंगापुर एवं बामनवास थाना क्षेत्रों में बदमाशों का पीछा करना शुरू किया। गंगापुर से अपहरण की घटना में शामिल तीन आरोपी राहुल उर्फ पिंटू निवासी नारोली चोड़, उदय सिंह व हेमराज सुरतपुरा थाना सपोटरा को गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात में काम ली गईकार को भी जब्त कर लिया है। (नि.प्र)

The kidnapped woman was caught in two hours, three accused arrested

भांग के 909 पौधे बरामद, आरोपी गिरफ्तार



दौसा. जिला पुलिस की विशेष टीम ने गुरुवार को रामगढ़पचवारा थाना इलाके के कूंतलवास गांव में एक जने के खेत में पैदा हो रही भांग के 909 पौधे जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस की विशेष टीम के प्रभारी एसआई राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णियां ने मादक पदार्थों की खेती पर कार्यवाही करने के निर्देश दे रखे हैं।

गोपीनीय सूत्रों से रामगढ़ पचवारा थाना इलाके के कूंतलवास गांव में एक जने के खेत में भांग की खेती की सूचना मिली। इस पर टीम ने खेत से 909 पौधे बरामद कर श्रीराम मीना को गिरफ्तार कर लिया है। कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़पचवारा थाना प्रभारी अशोक झाझडिय़ा, हैड कांस्टेबल छुट्टनलाल, प्रदीप, राजूलाल व राजेन्द्र शामिलथे।

The kidnapped woman was caught in two hours, three accused arrested