पावटा में शहीद रामनरेश गुर्जर की मूर्ति का अनावरण

खेड़ला. पावटा ग्राम में रविवार को भारतीय सेना के वीर जवान शहीद हव. रामनरेश गुर्जर की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि महुआ विधायक ओमप्रकाश हुड़ला ने कहा कि सेना के जवानों की बदौलत ही हम सब सुरक्षित हैं। जवानों का सम्मान करना हम सब का कर्तव्य है। उन्होंने पावटा गांव के निवासी तीन सेना के शहीद जवानों के नाम पर तीन नई सडक़ें बनवाने की घोषणा की।

भाजपा नेता महेंद्र सिंह ने कहा कि देश में किसान और जवान दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह महुवा ने कहा कि देश की सीमा पर जवान और देश के अन्दर किसान देश की सेवा करता है, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। सेना के पूर्व मेजर श्रीमंतसिंह लवली ने कहा कि सेना हमेशा देश की रक्षा के लिए खड़ी रहती है। कवि हाकिम सिंह पिलवाड़ ने देशभक्ति कविताएं सुनाकर माहौल को जोशीला कर दिया।



इस दौरान विजेंद्रसिंह गुर्जर, सलेमपुर थाना प्रभारी गिरिराज सिंह, पावटा सरपंच मुकेश शर्मा, एडवोकेट भंवर सिंह गुर्जर, पूर्व सरपंच टीकम सिंह, भगवान सिंह सरपंच बड़ागांव, सुखदेव पावटा, दुर्गालाल शर्मा पाली, बाबू मेंबर पीपलखेड़ा, भीमसिंह डीलर, पावटा प्रधानाचार्य दूल्हाराम, ढीगारया सरपंच कांजी मीणा, गाजीपुर सरपंच सागर मीणा, रतिराम पहलवान, हवलदार नरेन्द्र सिंह, केदार, भरतसिंह, चतरसिंह गहनोली, मंगतू झाडीसा आदि थे। कैप्टन जगराम गुर्जर ने बताया कि शहीद रामनरेश ने सेना में रहते हुए वीरता पुरस्कार प्राप्त किया। जम्मू में चलाए गए ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन विजय में अच्छा प्रदर्शन किया था। वे 1990 में सेना में भर्ती हुए थे और 7 फरवरी 2015 को शहीद हो गए।

जयकारे गूंज उठे

प्रतिमा अनावरण के दौरान भारत माता की जय और शहीद रामनरेश गुर्जर अमर रहे के नारे गूंज उठे। दो मिनट का मौन रखकर शहीद की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। अतिथियों ने शहीद की मां हंसो देवी, पत्नी बिरमा व पुत्र पुष्पेंद्र और दीपक का सम्मान किया।

