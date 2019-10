चोरों ने सिकराय पंचायत समिति को फिर बनाया निशाना

मानपुर (दौसा) . मानपुर पंचायत समिति सिकराय के राजीव गांधी सेवा केंद्र वीसी रूम से चोर सोमवार रात वीसी रूम में रखे कई उपकरण पार कर ले गए। चोरी की घटना का मंगलवार को वीसी रूम में माइक के टेबल पर नहीं मिलने पर लगा। प्रोग्रामर दिनेश नागर ने उपकरण चोरी की रिपोर्ट मानपुर थाने में दी है।

The thieves targeted the Sikrai Panchayat Committee again.... नागर ने पंचायत समिति कार्यालय परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जिसमें सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे एक संदिग्ध युवक केन्द्र के सभी कमरों व वीसी रूम की ओर जाता दिखाई दे रहा है। केंद्र के वीसी रूम से चोर माइक सेट, लेन केबल, कैमरा केबल, एलईडी केबल, एडोप्टर पावर केबल, कैमरा एडोप्टर पावर केबल ले गए। गौरतलब है कि एक सप्ताह पूर्व भी पं.स गैराज से बीडीओ की कार चोरी हो गई थी। जिसका पुलिस आज तक सुराग नहीं लगा पाई है। इसके विरोध में कार्मिकों ने कार्य का बहिष्कार कर धरना भी दिया था।

शादी की खुशियां मातम में बदली, मां-बेटे की हादसे में मौत

बांसखोह. जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित जटवाड़ा पुलिया के पास एक ट्रोले की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो जनों की मौके पर ही मौत हो गई और एक बच्चा गंभीर घायल हो गया। जानकारी के अनुसार राजमार्ग पर सडक़ निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके चलते यातायात को एक तरफा किया हुआ है।

हंसमहल निवासी जितेन्द्र प्रजापति (24), मां राजंती देवी (46 ) पत्नी हनुमानसहाय एवं चाचा के लडक़े अजय (7) पुत्र राधाकिशन प्रजापति के साथ गांव से जयपुर की ओर जा रहे था। हाइवे पर जटवाड़ा पुलिस चौकी के पास कट में जितेन्द्र मोटरसाइकिल को जयपुर की ओर घुमा रहा था। इस दौरान जयपुर से दौसा की ओर तेज गति से आ रहे ट्रोले ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों मां-बेटे को कुचल दिया। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि मोटरसाइकिल पर सवार बालक भी गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने सीएचसी में पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया।

देवउठनी को थी जितेन्द्र की शादी

मृतक जितेन्द्र दो भाई व एक बहन हैं। बहन की शादी पहले हो चुकी है, जबकि जितेन्द्र व छोटे भाई धर्मेन्द्र की दोनों की सगाई हो गई और देवउठनी एकादशी पर दोनों की शादी थी। शादी से पहले ही घर में मातम छा गया। जितेन्द्र वर्तमान में पढ़ाई के साथ एसी सुधारने का भी काम करता था। मौत की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया और आसपास के घरों में भी चूल्हे नहीं जले।

सडक़ दुर्घटना में दो जने घायल

महुवा. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित स्थित टीकरी मोड़ के समीप देर रात सडक़ दुर्घटना में ट्रेलर सवार दो जने घायल हो गए।

थाना पुलिस ने बताया कि सोमवार देर रात टीकरी मोड़ के समीप ट्रेलर सडक़ किनारे खड़ा कर रखा था। जहां भरतपुर की ओर से आए दूसरे ट्रेलर चालक ने खड़े ट्रेलर में टक्कर मार दी। इसमें नंगला किरावली बंटी लोधी निवासी व रामवा आगरा निवासी महेन्द्र घायल हो गए। जिन्हे उपचार के लिए महुवा अस्पताल मे भर्ती कराया गया।