दो दुकानों में सेंध मार कर सवा दो लाख रुपए की नकदी व अन्य सामान पार

Theft cash and other goods into two shops: बालाहेड़ी कस्बे की है घटना, ग्रामीणों ने धरना देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

महुवा. थाना इलाके के बालाहेड़ी कस्बे में शनिवार रात चोर परचूनी व मेडिकल की दो दुकानों के पीछे की दीवार में सेंध मार कर सवा दो लाख रुपए की नकदी सहित अन्य सामान पार कर ले गए । घटना से गुस्साए व्यापारियों ने बाजार बंद कर धरना दिया। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर मामला दर्ज किया।

जानकारी के अनुसार बस स्टैंड के समीप स्थित तांबी किराना स्टोर के पीछे की दुकान की दीवार तोड़ कर चोर दो लाख रुपए की नकदी सहित अन्य सामान पार कर ले गए। वहीं पास ही स्थित निशांत मेडिकल स्टोर का भी पीछे का रोशनदान तोड़ कर 25 हजार की नकदी सहित अन्य दवाइयां चोरी कर ले गए। घटना से गुस्साए व्यापारियों ने कस्बे में धरना देकर विरोध जताया। जहां मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी करण सिंह राठौड़ ने शीघ्र ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर लोगों को समझा मामला शांत कराया। इधर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर साक्ष्य जुटाए हैं घटना को लेकर दुकान मालिक संजय तांबी और घनश्याम शर्मा ने मामला दर्ज कराया है।

चारा एवं अनाज जला



बादीकुई. उपखण्ड क्षेत्र के बास बिवाई के एक घर में लगी आग से चारा, अनाज एवं अन्य सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर नगरपालिका की दमकल ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया। रामसिंह यादव ने बताया कि सुशील कुमार के घर में लगी आग से कुट्टी(चारा) जल गया। इसके अलावा अन्य घरेलू सामान एवं टीन शैड़ भी जल गया। ग्रामीणों ने मिट्टी एवं पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें तेज बढ़ जाने से काबू नहीं पाया जा सका। बाद में दमकल ने आग पर काबू पाया।