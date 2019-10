पेयजल संकट पर शिवसिंहपुरा के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

लालसोट.

उपखण्ड की शिवसिंहपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पिछले कई सालोंं से व्याप्त पेयजल संकट से त्रस्त ग्रामीणों का गुस्सा सोमवार सुबह फूट पड़ा और दर्जनों महिला-पुरुषों ने खाली बर्तनों के साथ गांव मेें बनी टंकी पर प्र्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीण राजू, मोहन, हनुमान,सुभाष, बाबूलाल, रमेश, सुगना, राजंती,शकुंतला, मीरा, शांति, सीमा, शिमला, धन्ना, विमला, प्र्रेमा एवं रमादेवी समेत कई जनोंं का कहना था कि गांव में पेयजल आपूर्ति ठप हुए कई साल बीत चुके हैं, उसके बाद भी विभाग के अधिकारी उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

Villagers of Shiv Singhpura demonstrated on drinking water crisis.... ग्रामीणोंं ने बताया कि मोरेल नदी में बने ट्यूबवैल से पानी की सप्लाई होती थी, लेकिन पाइप लाइन जगह जगह टूटने से पानी की आपूर्ति ठप हो गई और उन्हे पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि अगर शीघ्र ही संबंधित अधिकारियोंं ने पेयजल की आपूर्ति का प्रबंध नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा। वही दूसरी ओर ग्राम पंचायत के सरपंच हरकेश मटलाना ने बताया कि हाइवे निर्माण के दौरान पेयजल लाइन टूटी थी।जिसे हाईवे कपंनी द्वारा दुरुस्त किया जाना है, फिलहाल ग्रामीणोंं को पेयजल आपूर्ति के लिए वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं। (नि.प्र.)



Bhopur spread viral in Shahpur.... भोपुर शाहपुर में फैला वायरल

महुवा. उपखण्ड क्षेत्र के भोपुर शाहपुर गांव में दर्जनों लोग डेंगू वायरल बुखार की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन चिकित्सा विभाग द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वार्ड पंच जीतराम गुर्जर ने बताया कि विश्राम पुत्र मन्याराम सैनी, हरी पुत्र मूली सैनी का जयपुर में इलाज चल रहा है तथा रिंकी, सचिन, लल्लू माली, कुलदीप सैनी, मुकेश सैनी, रामकेश सैनी, रिया सैनी, गीता पत्नी बाबू माली व रुमाली सहित अन्य पीडि़तों को नजदीकी चिकित्सालयों इलाज चल रहा है । समस्या को लेकर मख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को शिकायत देकर गांव में फॉगिंग करवाने की भी मांग की है। मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमेश हरिपुरा ने बताया कि गांव में एएनएम को भेजकर वहां की जानकारी ली जा रही है।

Opposition to removal of shoes in front of district hospital ....जिला अस्पताल के सामने थडिय़ां हटाने का विरोध

दौसा . जिला अस्पताल के सामने लग रही थडिय़ों को प्रशासन द्वारा हटाने के बाद सोमवार को सरपंच संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष जुगलकिशोर आलूदा के नेतृत्व में थड़ी-ठेला संचालकों ने दौसा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। जुगलकिशोर ने बताया कि जिला अस्पताल के सामने दर्जनों लोग थड़ी-ठेले लगाकर अपना गुजारा कर रहे थे। उनके परिवारों की रोजी-रोटी प्रशासन ने छीन ली है। यदि शीघ्र ही थड़ी-ठेले वापस नहीं लगाने दिए गए तो आंदोलन किया जाएगा।