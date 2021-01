गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार परेड में होगी महिला प्लाटून

Women's platoon will be in parade for the first time in Republic Day celebrations: जिला स्तरीय समारोह में महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ममता भूपेश करेंगी ध्वजारोहण

दौसा. जिला मुख्यालय पर राजेश पायलट स्टेडियम में मंगलवार को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री ममता भूपेश ध्वजारोहण करेंगी। इस बार समारोह की खास बात परेड में महिला प्लाटून का शामिल होना रहेगा।

जिला कलक्टर पीयुष समारिया ने बताया कि मुख्य अतिथि ममता भूपेश प्रात: 9.05 बजे ध्वजारोहण करेंगी। इसके पश्चात परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी लेंगी। प्रात: 9.40 बजे महामहिम राज्यपाल के संदेश का पठन होगा। प्रात: 10 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम व 10.45 बजे झांकियों का प्रदर्शन होगा।

वहीं गणतंत्र दिवस पर जिला कलक्टर आवास पर प्रात: 8 बजे व कलक्ट्रेट परिसर में प्रात: 8.15 बजे जिला कलक्टर पीयुष समारिया ध्वजारोहण करेंगे। सभी सरकारी भवनों, कार्यालयों, प्रतिष्ठानों तथा उपक्रमों पर सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष प्रभारी अधिकारी प्रात: 8 बजे ध्वजारोहण करेंगे। पुरानी निजामत स्थित पेंशनर्स कार्यालय पर प्रात: 8.30 बजे ध्वजारोहण होगा।

हुई फाइनल रिहर्सल

आखिर सोमवार को जिला स्तरीय समारोह की फाइनल रिहर्सल हुई। एडीएम लोकेश मीना ने परेड का निरीक्षण किया। साथ मौजूद एएसपी अनिलसिंह चौहान ने परेड में नजर आई कुछ कमियों को सुधारने के निर्देश दिए। परेड कमांडर श्रीराम मीना के नेतृत्व में जवानों ने कमदताल की।

लालसोट. गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले उपखण्ड स्तरीय समारोह पर भी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तरह कोरोना का साया रहेगा। उपखण्ड स्तरीय समारोह अशोक शर्मा सीनियर स्कूल में होगा। प्रात: 9.15 बजे उपखण्ड अधिकारी गोपाल जांगिड़ ध्वजारोहण करेंगे। नगरपालिका का आजाद चौक में होने वाले मुख्य समारोह में 8.30 बजे पालिका अध्यक्ष रक्षा मिश्रा ध्वजारोहण करेंगी। आठ बजे सभी सरकारी व गैर राजकीय संस्थान झंडारोहण करेंगे। एसडीएम ने बताया कि राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार गणतंत्र दिवस के मौके पर पुरस्कार व प्रशस्ति वितरण के कार्यक्रम स्थगित रखे हैं। (निप्र/निसं.)

