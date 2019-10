कार से सामान चोरी के आरोप में युवक गिरफ्तार

दौसा. जिला मुख्यालय के गुप्तेश्वर रोड स्थित एक मैरिज गार्डन के बाहर खड़ी फोटोग्राफर की कार से सामान चोरी करने के मामले का कोतवाली थाना पुलिस ने बुधवार को खुलासा करते हुए मानगंज निवासी प्रतीक खण्डेलवाल को गिरफ्तार किया। कोतवाली थाना प्रभारी श्रीराम मीना ने बताया कि 6 अक्टूबर की रात को जयपुर के वैशाली नगर स्थित गुलाब बिहार गांधी पथ निवासी विष्णुदयाल गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह डांडिया कार्यक्रम में फोटोग्राफी करने आया था। किसी ने उनकी कार का शीशा तोड़ कर कैमरा, स्टैण्ड आदि चुरा लिया।

Youth arrested for theft of goods from car

कोतवाली थाना प्रभारी श्रीराम मीना के नेतृत्व में गठित टीम ने जांच करते हुए दौसा के मानगंज निवासी प्रतीक उर्फ कान्हा उर्फ कान्हा पुत्र रामकिशन खण्डेलवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने कार का शीशा तोड़ कर कुछ सामान चुराना स्वीकार लिया। हालांकि आरोपी ने कार से कैमरा चोरी करने की बात को नहीं स्वीकारा। पुलिस ने बताया कि आरोपी से कड़ी पूछताछ की जा रही है। कैमरा चोरी की बात संदेहस्पद लग रही है। पुलिस टीम में हैडकांस्टेबल हरलाल, मीठालाल, शिवचरण व घनश्याम शामिल हैं।

पत्नी को भरण-पोषण राशि नहीं देने पर पति गिरफ्तार



गीजगढ़. सिकराय न्यायालय द्वारा दहेज प्रताडऩा के मामले में पत्नी को भरण पोषण राशि जमा नहीं कराने पर एक जने पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उप निरीक्षक लालसिंह ने बताया कि अचलपुरा निवासी राजेंद्र उर्फ राजू बैरवा के खिलाफ पत्नी ने दहेज प्रताडऩा का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में न्यायालय ने पति को 1 लाख 56 हजार रुपए राशि बतौर पत्नी के भरण पोषण के लिए जमा कराने के आदेश दिए थे।

पति द्वारा पत्नी को भरण-पोषण राशि नहीं देने पर पुलिस ने अचलपुरा निवासी पति राजेंद्र बैरवा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि न्यायालय ने सोनिया देवी के पति पर 1 लाख 56 हजार रुपए की वसूली निकाली थी। उसमें से पति ने 1 लाख रुपए की वसूली राशि तो जमा करा दिए, लेकिन 56 हजार रुपए जमा नहीं कराए। इस मामले में पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया है।

