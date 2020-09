सभी के लिए खुले उत्तराखंड के द्वार, Corona नेगेटिव होने पर मिलेगा प्रवेश, बॉर्डर पर मिलेगी यह सुविधा

केंद्र की ओर से अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी होने के बाद एहतियाती उपाय बरतते हुए लोगों को राज्य में आने की अनुमति दी है (Coronavirus Negative Report Compulsory To Enter In Uttarakhand) (Uttarakhand News) (Dehradun News) (Uttarakhand Government Guidelines For Tourist) (Uttarakhand Government Guidelines For Other State People)...