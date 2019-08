उत्तराखंड: पहले आफत से मरे, फिर राहत से मरे, अभी भी नहीं चेते तो होगी लाखों मौंतें!...

हर्षित सिंह,प्रतीक सैनी: देवभूमि उत्तराखंड में बादलों ने बीते दिनों जमकर कहर बरसाया। उत्तराकाशी में बादल फटने के बाद भयंकर तबाही मची। नदियों में उफान आ गया, लोग पानी के तेज बहाव में बह गए और कई घर मलबे के नीचे दब गए।

बारिश का अलर्ट

प्रदेश में मौसम विभाग ने 26 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। मगर आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशासन और सरकार के नाकाफी इंतजाम बड़ी तबाही को न्यौता दे रहे हैं। अगर बादलों ने रौद्र रूप धारण कर पहाड़ी इलाकों में बारिश कर दी तो देहरादून में भारी तबाही मच सकती है। इसक प्रमुख कारण है कि....



आसमानी आफत में मरे 15 लोग

#WATCH Tons river in Uttarkashi's Mori tehsil overflows following cloudburst in the area. Teams of ITBP, SDRF and NDRF engaged in rescue and evacuation. #Uttarakhand pic.twitter.com/fOpE6J30Kg