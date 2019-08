(देहरादून): देवभूमि उत्तराखंड में बादल जमकर बरस रहे है। मैदानी इलाकों में जहां बारिश से लोगों को राहत मिली है वहीं पहाड़ी इलाकों में लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। लगातार बारिश की वजह से चार धाम यात्रा पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। बारिश के चलते राज्य के अलग—अलग इलाकों से भूस्खलन की ख़बरें सामने आ रही है। इसी बीच भूस्खलन की दृष्टि से सबसे खतरनाक 'लामबगड़ स्लॉइडिंग जोन' से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है।

चमोली ( Chamoli ) जिले में भारी बारिश के कारण झरनों ( Waterfalls ) में ज्यादा मात्रा में पानी बह रहा है। पानी का बहाव काफी तेज है। इसी बीच एक हैरतअंगेज वीडियो सामने आया हैं। बद्रीनाथ ( Badrinath ) हाइवे के पास लामबगड़ इलाके में झरना तेजी से बह रहा है। लोग अपनी जान को जोखिम में डाल कर इस झरने को पार कर रहे हैं। बारिश के कहर और झरनों में पानी के बहाव से पैदा होने वाले खतरे से सभी लोग वाकिफ है। फिर भी इतनी बेफिक्री से लोग इस झरने को पार कर रहे है जैसे मानों उनके अंदर का डर बिल्कुल ही खत्म हो गया है। प्रशासन की ओर अलर्ट ( Heavy Rain Alert ) जारी कर लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। फिर भी ऐसे मामले सामने आ रहे है। हम सभी को ऐसे काम करने से बचना चाहिए, बारिश के समय झरनों में पानी का बहाव तेज रहता है यह बड़ी-बड़ी चट्टानों को बहा ले जाता है, ऐसे में इंसान क्या चीज है?



फंसे लोग, जीना हुआ दूभर

बता दें कि भारी बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में लोग फंस गए है। बारिश और भूस्खलन से लगभग दो सौ से अधिक मार्ग बंद है। कई गांवों से संपर्क कट गया है। लोग घरों में रहने को मजबूर है। यह बात भी सामने आई है कि लोगों को राशन व अन्य जरूरी सामान की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की ओर से यह आशंका जताई जा रही है कि 14 अगस्त यूं ही बादल कहर बरसाते रहेंगे।



इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट,पिथौरागढ़ में रास्ता जाम

