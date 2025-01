Sakat Chauth 2025 Upay: सकट चौतुर्थी आज, माता चौथ की पूजा में करें ये उपाय

धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश और माता चौथ की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु, सुख-समृद्धि, और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। सकट चौथ के दिन व्रती निर्जल रहकर पूजा-अर्चना करते हैं और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत तोड़ते हैं।

सकट चौथ पूजा का महत्व (Importance of Sakat Chauth Puja) सकट चौथ का व्रत मुख्य रूप से महिलाएं अपनी संतान की रक्षा और परिवार की खुशहाली के लिए करती हैं। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और शुभकर्ता कहा जाता है, उनकी पूजा से हर बाधा दूर होती है। वहीं, माता चौथ को सौभाग्य और समृद्धि की देवी माना जाता है।

सकट चौथ के उपाय (Remedies for Sakat Chauth) तिल का दान: इस दिन तिल का दान करने से पापों का नाश होता है और शुभ फल प्राप्त होते हैं। दुर्वा चढ़ाना: भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।

चंद्रमा को अर्घ्य: रात्रि में चंद्रमा को दूध, जल और तिल मिलाकर अर्घ्य देना अत्यंत शुभ माना जाता है। मंत्र जाप: ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।