अगर आप पितृ पक्ष में श्राद्ध करने वाले हैं तो, इन 10 बातों का पालन करना नहीं भूले, नहीं तो..

Shradh 2019 Start Date 2019 : If you are going to do Shraddha in Pitru Paksha, then you should not forget to follow these 10 things, otherwise... श्राद्ध पक्ष में इन कामों को करने से बचना चाहिए, नहीं तो दिवंगत पितृ नाराज हो जाते हैं। अगर नियमों के साथ श्राद्ध किया जाएं तो पितृ प्रसन्न हो जाते हैं।