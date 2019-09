देश के इन 7 मुख्य तीर्थों में श्राद्ध कर्म करने से तृप्त और मुक्त हो जाती है पित्रों की आत्माएं

Shraddha 2019 - The souls of the fathers are satisfied and liberated by performing Shraddha Karma in these 7 main pilgrimages of the country : जानें देश में ऐसे कौन से मुख्य तीर्थस्थल हैं जहां पिंडदान-तर्पण करने से प्रसन्न होकर तृप्त व मुक्त हो जाती है पित्रों की आत्माएं।