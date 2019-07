बुधवार : इस एक मंत्र के जप और उच्चारण से पूरे परिवार की दरिद्रता हो जायेगी दूर

Wednesday (बुधवार) poverty (दरिद्रता) away mantra (मंत्र) - The accent of this mantra will make the whole family's poverty away. ganesh mantra के जप से एक साथ अनेक मनोकामनाएं पूर होने लगती है।