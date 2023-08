जापानी लोगों की लम्बी आयु के पीछे क्या है रहस्य: 7 फूड्स जो 100 साल तक जीने में करते हैं मदद

जयपुरPublished: Aug 27, 2023 02:43:08 pm Submitted by: Manoj Kumar

food secrets behind long lives of japanese people

7 Japanese Superfoods Unveiling the Path to a Centenarian Life : जब हम जापान की आयुर्वेदिक विचारधारा की बात करते हैं, तो हम सोचते हैं कि उनके दीर्घ जीवन के पीछे खानपान की विशेष भूमिका हो सकती है। जापानी लोगों की लम्बी आयु का रहस्य उनके आहार में छिपा होता है, जिसमें कई ऐसे आहार होते हैं जो उन्हें स्वस्थ और सुखद जीवन जीने में मदद करते हैं। यहाँ, हम आपको 7 ऐसे आहार के बारे में बता रहे हैं जिनका (food secrets behind long lives of japanese people) सेवन करके आप भी लंबे और स्वस्थ जीवन का आनंद उठा सकते हैं।