Alcohol and Heart Attack : शराब पीने वालों को हार्ट अटैक का कितना रिस्क ? जानिए एक दिन में कितना पैग है खतरे का संकेत

How Much Alcohol is Right :क्या शराब पीना हार्ट अटैक के जोखिम को बढ़ा सकता है? एक महिला या पुरुष के लिए अलकोहल के कितने पैग खतरे की घंटी हो सकते हैं, चलिए जानें।

रोज शराब पीने वालों को ही नहीं, कभी-कभी भी अगर आप ज्यादा शराब पीते हैं तो आपके दिल का दौरा पड़ने के चांसेज ज्यादा होंगे। शराब पीना कई बीमारियों की जड़ है। यदि आप शराब का सेवन कर रही हैं, तो आपको कई गंभीर बीमारियां घेर सकती हैं। बहुत अधिक शराब पीने से उच्च रक्तचाप, मोटापा, स्ट्रोक, स्तन कैंसर, लिवर और किडनी डैमेज और डिप्रेशन तक का खतरा बढ़ता है।

शराब ज्यादा पीने से बढ़ता है ट्राइग्लिसराइड्स और बीपी भी

बता दें कि शराब का सेवन सीधे तौर पर हार्ट अटैक का कारण नहीं बनता है। मगर यह दिल के दौरे के लिए एक जोखिम कारक है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ हार्ट के अनुसार बहुत अधिक शराब पीने से रक्त में वसा का स्तर बढ़ सकता है, जिसे ट्राइग्लिसराइड्स कहा जाता है। उच्च एलडीएल (खराब) कोलेस्ट्रॉल या कम एचडीएल (अच्छा) कोलेस्ट्रॉल के साथ संयुक्त उच्च ट्राइग्लिसराइड स्तर आर्टरी की दीवारों में फैटी बिल्डअप से जुड़ा हुआ है। जिससे बीपी भी बढ़ता है और दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है।

शराब का सीधा असर इन अंगों पर होता है

शराब का सीधा असर हार्ट पर नहीं होता, लेकिन लिवर और किडनी पर इसका सीधा असर होता है। इसके साथ ही ये हाई बीपी और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह बनता है जिससे कार्डियोमायोपैथी, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। इतना ही नहीं शराब मस्तिष्क के काम करने का तरीका प्रभावित कतरी है। जानिए क्या है शराब और हार्ट कनेक्शन बिंज ड्रिंकिंग – पुरुषों के लिए दो घंटे में पांच या अधिक ड्रिंक और महिलाओं के लिए चार या अधिक ड्रिंक खतरे का संकेत होती है। ये एट्रियल फाइब्रिलेशन के उच्च जोखिम का कारण बन सकती है। इससे ब्लड क्लॉट, स्ट्रोक और हार्ट फैल होने का खतरा बनता है। ऐसा एक दिन शराब पीने पर भी हो सकता है और लगातार पीने वालों के लिए भी ये खतरा होता है। मॉडरेशन में पीना – शराब पीने वालों की तुलना में भारी शराब पीने से समय से पहले आर्टरी की उम्र प्रभावित हो सकती है। साथ ही, शराब पीने से बढ़ने वाली कैलोरी मोटापे, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए जिम्मेदार होती है। यदि आप रोज़ पीते हैं पर ज़्यादा नहीं, तो क्या आप हार्ट अटैक के जोखिम में हैं, जानिए सच?

जो लोग कभी-कभी या कम मात्रा में शराब पीते हैं तो उनमें रोजाना शराब पीने वाले की तुलना में हार्ट अटैक का जोखिम कम होगा, लेकिन जो नहीं पीते उनकी तुलना में कम पीने वालों का भी जोखिम ज्यादा होता है। अगर आप महीने में एक दिन ही अधिक मात्रा में शराब पीते हैं तो आपको रोज पीने वालों जैसी ही जोखिम बना रहेगा। क्या हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति शराब पी सकते हैं?

अत्यधिक मात्रा में शराब पीने से रक्तचाप बढ़ जाता है (दिल के दौरे के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक) अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन उन हार्ट रोगियों को बहुत ही सीमित मात्रा में वाइन पीने की सलाह देते हैं, क्योंकि इसमें अलकोहल बहुत कम प्रतिशत में होता है। मॉडरेशन में शराब पीने का मतलब भी जानिए

पुरुषों के लिए कभी-कभी एक या दो ड्रिंक और महिलाओं के लिए एक पैग मॉडरेशन ड्रिंक कहलाता है।

