सप्ताह में सिर्फ एक बार व्यायाम? हाँ, ये भी काफी है आपके स्वास्थ्य के लिए!

नियमित व्यायाम (Regular exercise) करने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं? चिंता की कोई बात नहीं! हैदराबाद के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार का कहना है कि सप्ताह में एक बार भी व्यायाम (Exercise) करना, बिल्कुल व्यायाम न करने से कहीं बेहतर है।

Exercise just once a week? Yes, this is also enough for your health