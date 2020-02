Hypertension Cure Food: उच्च रक्तचाप से छुटकारा दिलाएंगे ये सुपरफूड्स

Hypertension Cure Food In Hindi: भागदौड़ भरी जीवनशैली, अनियमित खानपान और तनाव के कारण आज के समय उच्च रक्तचाप यानि हाइपरटेंशन की समस्या आम हो चली है। उच्च रक्तचाप होने से व्यक्ति को हृदय रोग, स्ट्रोक और गुर्दे की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। पर अच्छी बात ये है कि दवाओं, जीवनशैली संशोधन और आहार में बदलाव से उच्च रक्तचाप को काफी कम किया जा सकता है। एक शोध से पता चला है कि कुछ खाद्य पदार्थ उच्च रक्तचाप को तुरंत और दीर्घकालिक रूप से कम कर सकते हैं। आज हम आपको उन्हीं खाद्य पदार्थाे के बारे में बता रहे हैं जो उच्च रक्तचाप ( Foods that help to lower blood pressure ) की समस्या को दूर करने में मददगार होते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में :-

जामुन

ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी में एंथोसायनिन नाम का एंटीऑक्सिडेंट यौगिक होता है, यह एक तरह का एक प्रकार का फ्लेवोनोइड है, जो किसी व्यक्ति के रक्तचाप को कम करने में मदद कर सकता है। भोजन के बाद नाश्ते या मीठे के तौर पर जामुन का आनंद लें, या उन्हें स्मूदी और दलिया में जोड़ें।

केला

केले में भरपूर मात्रा में पोटेशियम खनिज होता है जो उच्च रक्तचाप के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक मध्यम आकार के केले में लगभग 422 मिलीग्राम पोटैशियम होता है।अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, पोटेशियम सोडियम के प्रभाव को कम करता है और रक्त वाहिकाओं की दीवारों में तनाव को कम करता है।

बीट्स

चुकंदर का रस पीने से छोटी और लंबी अवधि में रक्तचाप कम हो सकता है। एक शोध के अनुसार बीट में अकार्बनिक नाइट्रेट का उच्च स्तर होता है जो रक्तचाप में कमी लाता है। रोज एक गिलास चुकंदर का रस या सलाद में इसका प्रयोग उच्च रक्तचाप की समस्या को कम कर सकता है।

डार्क चॉकलेट

कोको से भरपूर चॉकलेट उच्च रक्तचाप या रक्तचाप से पीड़ित लोगों में रक्तचाप को कम करता है। उच्च गुणवत्ता वाली चॉकलेट चुनें जिसमें कम से कम 70 प्रतिशत कोको हो, हर दिन लगभग 1 औंस चॉकलेट खाने से उच्च रक्तचाप से बचाव हो सकता है।

कीवी

रोज कीवी का सेवन हल्के स्तर के साथ लोगों में रक्तचाप को कम कर सकती है। कीवी विटामिन सी में भी समृद्ध हैं।

तरबूज

तरबूज में साइट्रूलाइन नामक एक एमिनो एसिड होता है, जो उच्च रक्तचाप को प्रबंधित करने में मदद कर सकता है।Citrulline शरीर को नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन करने में मदद करता है, एक गैस जो रक्त वाहिकाओं को आराम देती है और धमनियों में लचीलेपन को प्रोत्साहित करती है। ये प्रभाव रक्त के प्रवाह में सहायता करते हैं, जिससे उच्च रक्तचाप कम हो सकता है।

ओट्स

ओट्स में बीटा-ग्लूकेन नामक एक प्रकार का फाइबर होता है, जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकता है। कुछ शोधों के अनुसार, बीटा-ग्लूकन भी रक्तचाप को कम कर सकता है। एक शोध के अनुसार बीटा-ग्लूकन फाइबर की अधिक खपत से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों रक्तचाप कम हो सकते हैं। जौ में भी यह फाइबर होता है।

हरी पत्तेदार सब्जियाँ

पत्तेदार हरी सब्जियां नाइट्रेट से भरपूर होती हैं, जो रक्तचाप को प्रबंधित करने में मदद करती हैं। कुछ शोध बताते हैं कि हर दिन नाइट्रेट युक्त सब्जियों की 1–2 सर्विंग खाने से उच्च रक्तचाप को 24 घंटे तक कम किया जा सकता है।हरी पत्तेदार सब्जियों में पत्ता गोभी, हरा कोलार्ड, सौंफ, सरसों का साग, पालक आदि शामिल हैं।

लहसुन

लहसुन खाने से व्यक्ति के नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर बढ़ सकता है। लहसुन एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक और एंटिफंगल भोजन है। इसका मुख्य सक्रिय घटक, एलिसिन, अक्सर संबंधित स्वास्थ्य लाभों के लिए जिम्मेदार होता है। कुछ शोध बताते हैं कि लहसुन शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे मांसपेशियों को आराम मिलता है और रक्त वाहिकाओं में अवरोध करने वाले फैट को खत्म करता है। ये परिवर्तन उच्च रक्तचाप को कम कर सकते हैं।

फर्मेन्टेड खाद्य पदार्थ

फर्मेन्टेड खाद्य पदार्थ प्रोबायोटिक्स से भरपूर होते हैं, जो फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं। ये आंत के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नौ अध्ययनों की समीक्षा के अनुसार, प्रोबायोटिक्स खाने से उच्च रक्तचाप पर मामूली प्रभाव पड़ सकता है।

दही

अमेरिका हार्ट एसोसिएशन ने बताया है कि दही महिलाओं में उच्च रक्तचाप के जोखिम को कम कर सकता है। एक शाेध में शोधकर्ताओं ने पाया कि मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं जो हर हफ्ते 18 से 30 साल तक दही का पांच या उससे अधिक सर्विंग का सेवन करती हैं, उनमें उच्च रक्तचाप की आशंका के मामले में 20 प्रतिशत की कमी आई है।

अनार

अनार में पाए जाने वाले एंटीऑक्सिडेंट उच्च रक्तचाप की समस्या काे कम कर सकते हैं। 2012 के एक अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, 28 दिनों तक रोजाना 1 कप अनार का रस पीने से उच्च रक्तचाप कम हो सकता है।

पिस्ता

एक अध्ययन में बताया गया है कि मध्यम-वसा वाले आहार में पिस्ता नट्स शामिल करना तनाव के समय रक्तचाप को कम कर सकता है। बादाम में भी गुण पाए जाते हैं।