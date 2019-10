karwa chauth 2019: करवाचौथ पर ऐसे अपनी सेहत का खयाल रखें गर्भवती महिलाएं

karwa chauth 2019: अन्य व्रत या उपवास की तुलना में करवाचौथ का व्रत ऐसा है जिसमें पति की लंबी उम्र के लिए पत्नियां पूरा दिन चांद दिखने तक पानी पीने के अलावा कुछ नहीं खातीं। ऐसे में जो महिलाएं पहले से किसी रोग से पीड़ित हैं, गर्भवती या हाल ही मां बनी हैं उन्हें खास खयाल रखना चाहिए। जानें इस बारे में ( Fasting Tips For Pregnant Women )-

एक दिन पहले हल्का भोजन करने से मिलेगी ऊर्जा ( karwa chauth Fasting Tips For Women )

माना जाता है कि जो कुछ भी हम रात को खाते हैं उसका सीधा असर हमारे अगले दिन की ऊर्जा पर पड़ता है। इसलिए व्रत से एक दिन पहले खासतौर पर ऐसी चीजें खानी चाहिए जो अगले दिन के लिए ऊर्जा से भरपूर रखें। कोशिश करें कि ज्यादा मीठा या नमकीन, छोले, मैदा, बेसन, ग्रेवी वाली सब्जी आदि को न खाएं। इनसे अगले दिन बार-बार प्यास लगेगी। इनके बजाय हल्का व पौष्टिक खाना खाएं। जिसमें पानी वाली सब्जी, दाल, पुलाव या खिचड़ी खा सकते हैं।

ये रोगी ध्यान रखें ( Do's and don'ts do in fasting )

हाई ब्लड प्रेशर के अलावा डायबिटीज, हृदय रोगी, माइग्रेन, मिर्गी के मरीजों, गर्भवती महिलाएं, हाल ही मां बनी व ब्रेस्टफीड कराने वाली महिलाओं को उपवास रखने की मनाही होती है। साथ ही यदि करें भी तो भूखे न रहें। लंबे समय तक भूखे रहने से परेशानी और बढ़ जाती है। इसलिए दिनभर में कुछ न कुछ खाते रहें।

ये खा सकती हैं ( what to eat in karwa chauth fast )

गर्भवती व ब्रेस्टफीड कराने वाली महिलाएं यदि व्रत रखती हैं तो वे दिनभर में फल खाने के साथ लिक्विड डाइट के रूप में एक गिलास दूध, नींबू पानी, फलों का जूस, नारियल पानी, बनाना शेक आदि पी सकती हैं। यदि डायबिटिक हैं तो सीमित मात्रा में फल, जूस व बादाम खा सकती हैं। अन्य रोगी भी तरल के अलावा फल व अंजीर खाएं।उपवास के दिन भी कोशिश करें कि एक समय भोजन करते वक्त आप कुल 1200 - 1400 कैलोरी ही लें।

दिनभर ऐसा रखें शेड्यूल ( karwa chauth Day Plan )

इस दिन आपको अपनी दिनचर्या सामान्य दिन से थोड़ी अलग रखनी चाहिए। जैसे जिस तरह की साफ-सफाई आप अपनी दिनचर्या में करती हैं उसे इस दिन के लिए कम कर दें। वर्ना सुबह के समय से ही आपकी ऊर्जा कम हो सकती है जिसके बाद चक्कर आने व बेचैनी की समस्या हो सकती है। हल्की- फुल्की सफाई कर सकती हैं।

व्रत के दिन ऐसा हो डाइट चार्ट ( karwa chauth Diet Plan )

इस व्रत में आमतौर पर शाम को भोजन करते हैं। ऐसे में हैवी डाइट न लें। व्रत खोलने की शुरुआत घूंट-घूंट कर पानी पीने, नींबू पानी या जूस से करें ताकि शरीर के अंदरूनी अंग बैलेंस हो सकें। मिठाई ज्यादा न खाएं वर्ना शुगर लेवल एकदम से बढ़ सकता है। भोजन में तली-भुनी व गरिष्ठ चीजें न खाएं वर्ना हाई बीपी व अपच हो सकती है।