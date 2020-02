keto Diet Disadvantages: पैरों में ऐंठन का कारण बनी सकती है ये मशहूर डाइट, ऐसे करें बचाव

Leg Cramps on a Keto Diet: आप वजन घटाने के लिए मशहूर कीटो डाइट का पालन करते हैं और अचानक आपके पैरों में दर्द होने लगता है। तो ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। वास्तव में, यह काफी सामान्य हो सकता है। जोकि कीटो डाइट का एक दुष्प्रभाव है...

कुछ मानते हैं कि कीटो डाइट ( Keto Diet ) सेहत के लिए फायदेमंद है और वजन घटाने में मदद करता है, यहां तक कि कुछ का कहना है कि यह चिकित्सा स्थितियों का इलाज करने में मदद कर सकता है, लेकिन सच ये है कि कीटो डाइट के फायदों के साथ इसके कई दुष्प्रभाव भी हैं। जिनमें से एक पैर में ऐंठन है।

Leg Pain or Cramps

पैर में ऐंठन एक साइड इफेक्ट के तौर पर अक्सर असुविधाजनक होती है, अगर यह दर्दनाक नहीं है, तो भी ऐंठन मांसपेशियों को प्रभावित करती हैं, खासकर पिंडली की मांसपेशियों को, कभी-कभी यह पैर के अन्य हिस्सों में भी महसूस की जा सकती है। यहां तक कि हाथों में भी। आमतौर पर यह संकुचन कुछ सेकंड से लेकर मिनट तक रहता है। और कभी-कभी रात में कई बार महसूस हो सकता है।

Leg Pain or Cramps Causes

पैर में ऐंठन के पीछे का कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, हालांकि ऐसे कुछ कारक है जो इसकी अधिक संभावना बनाते हैं, जैसे कि अपर्याप्त रक्त प्रवाह, चिकित्सा उपचार, गर्भावस्था, कुछ दवाओं का उपयोग और केटोजेनिक आहार का पालन करना ( Keto Diet severe Leg Cramps )।

विशेषज्ञों के अनुसार, इन दर्दनाक पैर की ऐंठन के पीछे एक संभावित कारण इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन की हानि है। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों, जैसे सेलुलर संचार के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स में शामिल कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आवश्यक हैं। इन खनिजों का स्तर कम होने से तंत्रिका कोशिकाएं अधिक संवेदनशील हो जाएंगी, जिससे तंत्रिका अंत पर दबाव पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप मांसपेशियों में ऐंठन होती है, और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के कारणों में से एक यह है कि यह आपके शरीर को केटोजेनिक आहार के लिए अनुकूल बनाता है। क्याेंकि केटोजेनिक आहार में इंसुलिन व ब्लड शुगर का स्तर गिर जाने से इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हाेता है।

आप पैरों की ऐंठन कैसे रोक सकते हैं? ( How To Prevnet Leg Pain or Cramps )

- पैरों की ऐंठन रोकने के लिए इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट लें।

- मैग्नीशियम व पोटेशियम में उच्च खाद्य पदार्थ खाएं।

- पर्याप्त नमक खाएं व बहुत सारा पानी पिएं।

- व्यायाम करें ।

- शराब कम करें या पूरी तरह से बचें।

- याद रखें कि व्यायाम के साथ पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाना बचने का सबसे अच्छा तरीका है।