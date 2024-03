Blood Sugar को तेजी से बढ़ा सकती हैं ये सब्जियां, मधुमेह रोगियों के लिए है जहर के समान

डायबिटीज में न खाएं ये पांच सब्जियां- Do not eat these five vegetables in diabetes डायबिटीज के मरीज आलू से करें परहेज Diabetic patients should avoid potatoes

डायबिटीज (Diabetes) के मरीजों के लिए सही आहार का चयन करना महत्वपूर्ण है। इस समय, आलू के सेवन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। आलू में अधिक मात्रा में चीनी होती है, जो डायबिटीज (Diabetes) के मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए, डायबिटीज के लिए आलू का सेवन कम करना उपयुक्त होता है।

स्वीट कार्न Sweet corn

डायबिटीज (Diabetes) के मरीजों के लिए उपयुक्त आहार का चयन करना महत्वपूर्ण है। स्वीट कार्न या कच्चे मक्के का सेवन भले ही आसान हो, लेकिन यह अधिक कार्बोहाइड्रेट और कम फाइबर से भरपूर होता है, जो शुगर (Blood Sugar) को बढ़ा सकता है। इसलिए, डायबिटीज (Diabetes) के मरीजों को स्वीट कार्न का सेवन नहीं करना चाहिए।

हरी मटर से करें परहेज Avoid green peas

डायबिटीज (Diabetes) में सही आहार का महत्व अत्यधिक है। हरी मटर भी एक ऐसी सब्जी है जिसमें अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है, जो शुगर (Blood Sugar) को बढ़ा सकता है। इसलिए, डायबिटीज (Diabetes) के मरीजों को हरी मटर का सेवन सावधानीपूर्वक करना चाहिए। इससे उनका रक्त शुगर (Blood Sugar) स्तर नियंत्रित रहेगा और उनका स्वास्थ्य भी बना रहेगा।

शकरकंद Sweet potato

शकरकंद और आलू दोनों ही डायबिटीज (Diabetes) के मरीजों के लिए अनुपयुक्त हो सकते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, जो ब्लड शुगर (Blood Sugar) को बढ़ा सकती है। इसलिए, डायबिटीज (Diabetes) के लोगों को इनका सेवन सावधानीपूर्वक करना चाहिए। इससे उनका रक्त शुगर (Blood Sugar) स्तर नियंत्रित रहेगा और स्वास्थ्य को नुकसान से बचाया जा सकता है।

हरा प्याज यानी लिक्स: Green onions/leeks

100 ग्राम लीक्स में 14 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है जबकि 1.8 ग्राम फाइबर होता है। ऐसी सब्जी ब्लड में शुगर (Blood Sugar) का स्तर तेजी से बढ़ाती है। लीक्स सूजन और गैस का कारण बनती हैं।



गाजर और चुकंदर का सेवन भी कम करें- Reduce the intake of carrots and beetroot. हाई जीआई वाले सलाद या सब्जी के रूप में गाजर और चुकंदर खाने से भी बचना चाहिए। ये भी तेजी से ब्लड में शुगर (Blood Sugar) की मात्रा को बढ़ा देते हैं।