इस जिले में जनपद अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित

पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पूरी

डिंडोरी. पंचायत चुनाव जिस ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर टाल दिए गए थे उस वर्ग को जिले में किसी भी क्षेत्र के आरक्षण में जगह ही नही दी गई है। बुधवार को जिला पंचायत के 10 वार्डों सहित सातों ब्लाकों के जनपद क्षेत्रों की आरक्षण प्रक्रिया कलेक्टर रत्नाकर झा की उपस्थिति में की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट जहां अजजा के लिए आरक्षित है वहीं जिले के सातों ब्लॉक में भी जनपद अध्यक्षो की कुर्सी अजजा के लिए आरक्षित की गई हैं। वहीं जिला पंचायत व जनपद पंचायत सदस्यों में भी ओबीसी वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है। ओबीसी का आरक्षण न होने से इस वर्ग में नाराजगी भी देखने मिल रही है। आरक्षण की कार्रवाई के दौरान अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। पूरी प्रक्रिया के शांति पूर्वक संपन्न हुई।

जिले में 7 जनपद अध्यक्षों की सूची

जिले के सातों जनपदो में जनपद अध्यक्ष की सीटें अजजा के लिए आरक्षित रखी गईं हैं। जिसमे 7 में से 4 महिला अजजा और 3 अजजा मुक्त की सीट हैं। डिंडोरी, शहपुरा, समनापुर और बजाग में जनपद अध्यक्ष महिला अजजा के लिए आरक्षित है जबकि अमरपुर, करंजिया व मेंहदवानी में अजजा का कोई भी महिला या पुरुष चुनाव लड सकते है। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की तैयारियां भी प्रशासन ने शुरु कर दी है।

जिला पंचायत के 10 वार्डों का आरक्षण

जिला पंचायत के 10 वार्डों के सदस्यों की आरक्षण की प्रक्रिया हुई। जिसमें क्षेत्र 1 अजजा महिला, क्षेत्र 2 में अजा महिला, क्षेत्र 3 अजजा मुक्त, 4 अनारक्षित महिला, 5 अजजा महिला, 6 अजजा मुक्त, 7 अनारक्षित मुक्त, 8 अजजा महिला, 9 अजजा मुक्त और क्षेत्र क्र.10 अजजा महिला के लिए आरक्षित की गई है।

ओबीसी में नाराजगी

जिले में जिला पंचायत चुनाव आरक्षण में ओबीसी वर्ग के लिए कोई जगह नहीं मिलने से क्षेत्र के ओबीसी वर्ग के लोग नाराज हैं। कहा गया कि ओबीसी वर्ग को कम से कम एक जगह दी जाना थी। आखिर ओबीसी वर्ग के अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है ।

जनपद सदस्यों की स्थिति

करंजिया- अनारक्षित मुक्त 1, अनारक्षित महिला 2, अजजा 5, अजजा महिला 5

समनापुर- अनारक्षित मुक्त 2, अनारक्षित महिला 2, अजजा 4, अजजा महिला 4

बजाग- अनारक्षित मुक्त 2,अनारक्षित महिला 2, अजजा 4, अजजा महिला 4, अजा महिला 1

मेंहदवानी- अनारक्षित मुक्त 1, अनारक्षित महिला 2, अजजा 4, अजजा महिला 5

डिंडोरी- अनारक्षित मुक्त 3, अनारक्षित महिला 4, अजजा 6, अजजा महिला 6, अजा महिला 1

शहपुरा- अनारक्षित मुक्त 2, अनारक्षित महिला 2, अजजा 6, अजजा महिला 7

अमरपुर- अनारक्षित मुक्त 2, अनारक्षित महिला 2, अजजा 4, अजजा महिला 4

