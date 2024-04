Blood Sugar के मरीजों के लिए डबल खतरा! हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है स्ट्रोक का जोखिम

Disease and Conditions

Diabetes and stroke risk : चीनी शोधकर्ताओं के एक अध्ययन में पाया गया है कि उच्च रक्तचाप वाले मधुमेह रोगियों को स्ट्रोक होने का खतरा ज्यादा हो सकता है।

Double Trouble for Diabetics High Blood Pressure May Up Stroke Risk