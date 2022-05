kidney stones in summer: गर्मी में बढ़ सकता है किडनी स्टोन का खतरा? जानिए कारण- लक्षण और सावधानियां

Risk of kidney stones किडनी स्टोन का खतरा सबसे ज्यादा गर्मियों में बढ़ता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। इसलिए विशेष सावधानी रखनी चाहिए।

किडनी की समस्या गर्मियों में काफी होती है। इसकी पीछे सबसे बड़ा कारण डिहाइड्रेशन होता है। किडनी स्टोन को रोकने का सबसे सरल और साधारण तरीका है अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहना। मतलब गर्मी के मौसम में ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लेना चाहिए।

risk of kidney stones increase in summer? Know causes, symptoms, Cure