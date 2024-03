चेहरे से लेकर हाथ-पैर की सूजन को न करें नजरअंदाज! इन बीमारियों का बढ़ रहा है खतरा

Causes of swelling in the body : शरीर में सूजन होना किसी न किसी बीमारी का संकेत होता है। यह सूजन शरीर के किसी एक हिस्से में या पूरे शरीर में हो सकती है। सूजन कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि चोट, संक्रमण, एलर्जी, या कोई गंभीर बीमारी।