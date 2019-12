Child care In Winter: बच्चों को सर्दी, जुकाम, बुखार से बचाएंगे ये टिप्स

Child care In Winter in Hindi: सर्दी के मौसम यानि खांसी, जुकाम व बुखार का मौसम। सर्द हवाओं के कारण शायद ही कोई इन मौसमी बीमारियों से बच पाता है। खासकर बच्चे इन मौसमी बीमारियों की चपेट में जल्द आते हैं। ऐसे मौसम में बच्चों का खास देखभाल की जरूरत होती हैं। क्योंकि वे जब घर, स्कूल या बंद परिवेश में एक साथ खेलते हैं, तो बीमारी को फैलने का खतरा ज्यादा होता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है आप कुछ सावधानियां रखकर अपने बच्चों की सर्दी से होने वाले संक्रमण से बचाव कर सकते हैं।आइए जानते हैं किन उपायों के जरिए बच्चों को सुरक्षित ( Tips to protect child from common cold ) रखा जा सकता है :-

बच्चों में सामान्य सर्दी का संक्रमण ( Common winter infections among children )

फ्लू या इन्फ्लूएंजा ( Flu or influenza )

आमतौर पर ’फ्लू’ के रूप में जाने जाने वाला इन्फ्लूएंजा अत्यधिक संक्रामक है और इसके लक्षणों में तेज बुखार, गले में खराश, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और खांसी शामिल हैं। इन्फ्लूएंजा की सबसे अच्छी रोकथाम एक फ्लू शॉट है और जबकि एंटीवायरल दवाएं उपलब्ध हैं, सबसे अच्छा इलाज बहुत आराम करना और तरल पदार्थ पीना है।

खराब गला ( StreP Throat )

स्ट्रेप गला, सर्दी और खांसी का एक कारण, यह बैक्टीरियल इंफेक्शन के कारण होता है और नियमित गले में खराश की तुलना में अधिक दर्दनाक होता है। यह आमतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों में देखा जाता है, जो छींकने और खांसने से फैलता है। इस दौरान व्यक्ति को बुखार, सिरदर्द और गले में लिम्फ नोड्स सूजन होने के अलावा निगलने में परेशानी हो सकती है। एंटीबायोटिक्स इस संक्रमण को ठीक करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन गर्म पानी पीने से भी दर्द से राहत मिलती है।

ब्रोंकियोलाइटिस ( Bronchiolitis )

ब्रोंकियोलाइटिस बच्चों में होने वाला एक आम श्वसन संक्रमण, रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस (आरएसवी) इसका सबसे आम कारण है। यह फेफड़ों में वायुमार्ग की सूजन का कारण बनता है, जिससे उनमें कफ भरता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसमें नाक चलना, लो ग्रेड फिवर, खांसी और घरघराहट होती है। एंटीबायोटिक्स के अलावा, भरपूर आराम करने और ढेर सारा पानी पीने से इसमें आराम मिलता है।

निमोनिया ( Pneumonia )

यह फेफड़ों का एक संक्रमण है, जो बैक्टीरिया के कारण होता है और खांसी, बुखार और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षणों का प्रदर्शन करता है। अस्थमा, कैंसर या दिल की समस्याओं जैसे दीर्घकालिक रोग निमोनिया को और अधिक संवेदनशील बनाते हैं। निमोनिया की आशंका होने पर अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करें।

घरेलू उपाय ( Home remedies to prevent cough and cold )

- यहाँ कुछ सरल चीजें हैं जो आप और आपका बच्चा ठंड में होने या गुजरने की अपनी संभावनाओं को कम करने के लिए कर सकते हैं:

- छींकने, खांसने और नाक बहने पर और खाने से पहले बच्चे के हाथों का गरम पानी और साबुन से धोएं।

- अपने हाथों पर कीटाणुओं से बचने के लिए अपनी कोहनी में खांसी करें।

- जुकाम वाले अन्य बच्चों के साथ पेय की बोतलें, कप और बर्तन साझा न करें।

- विटामिन सी जैसी खुराक बच्चों में जुकाम की अवधि और गंभीरता को कम कर सकती है।

- बच्चों को छींकने के दौरान छींकने और खांसने के दौरान नाक या मुंह को ढंकना चाहिए।

- जरूरत होने पर मास्क का उपयोग करें। बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए लक्षणों के प्रारंभिक चरण में ये उपाय करना महत्वपूर्ण है। चिकित्सीय हस्तक्षेप आवश्यक है या नहीं यह जाँचने के लिए अपने चिकित्सक से मिलें।