पेशाब का रंग पहले ही बता देता है बीमारियों का संकेत, अगर ऐसा है रंग तो तुरंत जाएं डॉक्टर के पास

Urine color - Symptoms and causes : पेशाब का रंग कई कारणों से बदल सकता है, इसमें गंध और गाढ़ापन भी शामिल होता है। आमतौर पर यह चिंता की बात नहीं होती और आपके खाने या दवाओं की वजह से हो सकता है। लेकिन, पेशाब के रंग में बदलाव कभी-कभी पेशाब की इंफेक्शन, लीवर खराब या किडनी की पथरी जैसी बीमारियों का भी संकेत हो सकता है। आइए इनके बारे में जानें।

Urine Color Reveals Your Health Status, Know Which Color is a Danger